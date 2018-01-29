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29 января 2018, 19:11



«Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Презентация уникального межмузейного проекта под эгидой «Норникеля» прошла в публичной библиотеке

Весь прошлый год проект охватывал территорию, которую условно принято называть «Три столицы» - Великий Новгород, Москва и Санкт-Петербург. Юлия Кантор, доктор исторических наук, руководитель гуманитарных проектов «Норникеля» поясняет, что эти города имели или имеют столичный статус. При этом она уточнила, что первым выставка прошла в Великом Новгороде и получила название «Путь на Север. Истоки». Помимо оружия и орудий производства, на ней были представлены такие уникальные предметы, как, допустим, новгородские лыжи 12 века. Следом выставка состоялась в Ивановском зале Российской государственной библиотеки в Москве - «Карты земель российского Севера», а затем – в государственном музее истории Санкт-Петербурга, где можно было познакомиться с «Образами Севера». Проект рассчитан на девять регионов страны, и, по мнению кураторов, станет своеобразной мозаикой, которая сложится в единое полотно, рассматривать которое будет интересно и профессионалам, и просто неравнодушным к истории отечества людям. В этом году проект примут в Выборге, Омске и Перми, а в 2019 году – в Мурманске, Архангельске, Красноярске, а также в Норильске в честь 100-летия открытия Норильского месторождения. Каждая из девяти экспозиций будет сопровождаться выпуском иллюстрированного научно-популярного издания, которые вместе составят музейную «Северную энциклопедию». Первые три тома уже изданы и в минувшие выходные были представлены на презентации и подарены публичной библиотеке. Следует добавить, что в рамках презентации проекта была представлена и историко-познавательная детская «Мишкина книжка». В ней детям предлагается в игровой форме познакомиться с интересными фактами о жизни белого медведя и о его роли в геральдике и прочих символах страны и северных территорий в частности. Экземпляры этой книги также были подарены публичной библиотеке.

Просмотров:149 Проект, который продлится до 2019 года, посвящен освоению русского Севера и направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья и популяризацию уникальных коллекций из собраний музеев девяти регионов страны – от Кольского полуострова до Таймыра.Весь прошлый год проект охватывал территорию, которую условно принято называть «Три столицы» - Великий Новгород, Москва и Санкт-Петербург. Юлия Кантор, доктор исторических наук, руководитель гуманитарных проектов «Норникеля» поясняет, что эти города имели или имеют столичный статус. При этом она уточнила, что первым выставка прошла в Великом Новгороде и получила название «Путь на Север. Истоки». Помимо оружия и орудий производства, на ней были представлены такие уникальные предметы, как, допустим, новгородские лыжи 12 века. Следом выставка состоялась в Ивановском зале Российской государственной библиотеки в Москве - «Карты земель российского Севера», а затем – в государственном музее истории Санкт-Петербурга, где можно было познакомиться с «Образами Севера».Проект рассчитан на девять регионов страны, и, по мнению кураторов, станет своеобразной мозаикой, которая сложится в единое полотно, рассматривать которое будет интересно и профессионалам, и просто неравнодушным к истории отечества людям. В этом году проект примут в Выборге, Омске и Перми, а в 2019 году – в Мурманске, Архангельске, Красноярске, а также в Норильске в честь 100-летия открытия Норильского месторождения. Каждая из девяти экспозиций будет сопровождаться выпуском иллюстрированного научно-популярного издания, которые вместе составят музейную «Северную энциклопедию». Первые три тома уже изданы и в минувшие выходные были представлены на презентации и подарены публичной библиотеке.Следует добавить, что в рамках презентации проекта была представлена и историко-познавательная детская «Мишкина книжка». В ней детям предлагается в игровой форме познакомиться с интересными фактами о жизни белого медведя и о его роли в геральдике и прочих символах страны и северных территорий в частности. Экземпляры этой книги также были подарены публичной библиотеке.