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29 января 2018, 19:24



В Норильске водителям-экстремалам потребовалась помощь высокопроходимой техники. На выручку пришли автоинспекторы.

В ночное время сотрудники полиции заметили автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, который не смог самостоятельно выбраться из заснеженного зимника. С помощью вездеходной техники «Трэкол» полицейские отбуксировали его на дорогу. В настоящее время в условиях недостаточной видимости госавтоинспекторы продолжают патрулирование зимних дорог на высокопроходимой технике. Стоит отметить, что в ходе рейда полицейскими были проверены транспортные средства для перевозки топлива, которые направлялись в отдаленные северные поселки. С водителями на месте проведены дополнительные инструктажи по безопасности, а также проверено их физическое состояние, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:181 В Норильске инспекторы ДПС в ходе патрулирования зимних автотрасс в нескольких десятках километров от городской черты оказали помощь застрявшей в снегу группе экстремалов, передвигавшихся на джипе.В ночное время сотрудники полиции заметили автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, который не смог самостоятельно выбраться из заснеженного зимника. С помощью вездеходной техники «Трэкол» полицейские отбуксировали его на дорогу.В настоящее время в условиях недостаточной видимости госавтоинспекторы продолжают патрулирование зимних дорог на высокопроходимой технике. Стоит отметить, что в ходе рейда полицейскими были проверены транспортные средства для перевозки топлива, которые направлялись в отдаленные северные поселки. С водителями на месте проведены дополнительные инструктажи по безопасности, а также проверено их физическое состояние, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.