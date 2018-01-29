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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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21:14 В Норильске под снежной лавиной пострадал человек
19:38 Вниманию жителей Центрального района Норильска! Параметры в теплосетях ненадолго снизят.
19:31 Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов – чемпионы Европы по санному спорту.
19:24 В Норильске водителям-экстремалам потребовалась помощь высокопроходимой техники. На выручку пришли автоинспекторы.
19:11 «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Презентация уникального межмузейного проекта под эгидой «Норникеля» прошла в публичной библиотеке
17:55 Норильские школьники имеют шанс получить путевки в составе делегации Красноярского края в один из лучших детских центров страны на Дальнем Востоке
17:42 Прирост уменьшился, но лидерство сохранилось. Население Красноярского края за год увеличилось на тысячу человек.
17:11 Сколько лет Норильску? Восьмая Конференция исследователей территории – КИТ-2018 – отправила своих слушателей «Пешком в историю», не выходя из здания музея.
16:55 В Доме спорта «БОКМО» состоялась торжественная церемония подведения итогов 56-й и открытие 57-й спартакиады «Норникеля».
16:53 Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу.
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