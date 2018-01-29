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29 января 2018, 19:31



Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов – чемпионы Европы по санному спорту.

В командной эстафете россияне Татьяна Иванова, Семен Павличенко и спортсмены краевой Академии зимних видов спорта Александр Денисьев/Владислав Антонов финишировали с лучшим результатом и стали чемпионами Европы, а также победителями этапа Кубка мира. На втором месте – немцы, на третьем месте – сборная Латвии. Добавим, что сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы, в активе россиян – три золотые и одна бронзовая награды. Второе место заняла команда Германии (1-3-1), третьими стали представители Латвии (0-1-1).

Просмотров:148 В Латвии завершились 49-й чемпионат Европы по санному спорту и девятый, заключительный, этап Кубка мира сезона 2017/2018. Спортсмены Красноярского края выиграли золотые медали, сообщается на официальном портале Красноярского края.В командной эстафете россияне Татьяна Иванова, Семен Павличенко и спортсмены краевой Академии зимних видов спорта Александр Денисьев/Владислав Антонов финишировали с лучшим результатом и стали чемпионами Европы, а также победителями этапа Кубка мира. На втором месте – немцы, на третьем месте – сборная Латвии.Добавим, что сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы, в активе россиян – три золотые и одна бронзовая награды. Второе место заняла команда Германии (1-3-1), третьими стали представители Латвии (0-1-1).