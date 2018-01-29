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29 января 2018, 21:14



В Норильске под снежной лавиной пострадал человек

О происшествии сообщили горноспасателям. В расчистке снежного завала кроме бойцов ВГСЧ участие принимали и сотрудники фабрики. На поиски мужчины ушло более двух часов. Пострадавшего доставили в оганерскую больницу. Как рассказал заместитель главного врача норильской станции скорой помощи Игорь Хмара, из-за длительного нахождения под толщей снега у мужчины диагностирован синдром позиционного сдавливания, переохлаждение и гипоксия. Сейчас он находится в реанимации.

Просмотров:223 Несчастный случай произошел сегодня на территории Талнахской обогатительной фабрики. Снежная лавина сошла между пятыми и шестыми воротами измельчительно-флотационного цеха фабрики. Снежная масса накрыла легковой автомобиль, припаркованный возле производственного помещения. В это время рядом с машиной находился ее владелец, которого тут же накрыло лавиной.О происшествии сообщили горноспасателям. В расчистке снежного завала кроме бойцов ВГСЧ участие принимали и сотрудники фабрики. На поиски мужчины ушло более двух часов.Пострадавшего доставили в оганерскую больницу. Как рассказал заместитель главного врача норильской станции скорой помощи Игорь Хмара, из-за длительного нахождения под толщей снега у мужчины диагностирован синдром позиционного сдавливания, переохлаждение и гипоксия. Сейчас он находится в реанимации.