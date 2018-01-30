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30 января 2018, 09:44



Мини-футбольный клуб «Норильский никель» продолжает подготовку ко второй части чемпионата и Кубка России.

После контрольного матча с подопечными Кака «Норильский никель» вернется в заполярный город. 16 февраля 2018 г. норильчане примут на домашнем паркете гостей из Санкт-Петербурга – «Политех». Матч состоится в рамках 13-го тура чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги. Начало в 19 часов по местному времени, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:155 Подготовка норильчан пройдет в два этапа: первый сейчас проходит в Сочи, а второй завершится товарищеской игрой против «Газпром-Югры» 10 февраля. Поединок Норильска и Югорска состоится на паркете ДС «Триумф» в Люберцах. Время начала матча будет сообщено дополнительно.После контрольного матча с подопечными Кака «Норильский никель» вернется в заполярный город. 16 февраля 2018 г. норильчане примут на домашнем паркете гостей из Санкт-Петербурга – «Политех». Матч состоится в рамках 13-го тура чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги. Начало в 19 часов по местному времени, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.