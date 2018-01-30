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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:39 Набор социальных услуг с февраля подорожает на 1, 025%. Для норильских льготников, как и по всей стране он будет стоить 1075, 19 руб.
13:36 Избиратели Норильска смогут проголосовать на выборах Президента РФ на любом удобном для них участке
10:16 В Норильске в результате разбойного нападения пенсионер получил сотрясение мозга и лишился 100 тысяч рублей.
10:04 Не стал далеко ходить. В Норильске домушник ограбил квартиру в своем же доме, теперь ему грозит срок.
10:00 В Норильске раскрыли кражу с банковской карты почти на 100 тысяч рублей.
09:52 На открытии выставки работ первого профессионального долганского художника дудинцы представили норильчанам искусство долган.
09:44 Мини-футбольный клуб «Норильский никель» продолжает подготовку ко второй части чемпионата и Кубка России.
21:14 В Норильске под снежной лавиной пострадал человек
19:31 Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов – чемпионы Европы по санному спорту.
19:24 В Норильске водителям-экстремалам потребовалась помощь высокопроходимой техники. На выручку пришли автоинспекторы.
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