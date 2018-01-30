Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 января 2018, 09:52



На открытии выставки работ первого профессионального долганского художника дудинцы представили норильчанам искусство долган.

Творческая группа культработников Дудинки представила гостям выставки фольклорное пение «Алгыс — благопожелание» в исполнении Евгении Роганиной, песни на долганском языке, продемонстрировала звучание традиционных национальных инструментов, танцы народов Севера. Самая маленькая участница выступления Анфиса Фалькова прочитала стихотворение «Чуоранкаан» («Колокольчик») на родном языке. На выставке представлено более 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства художника. В числе экспонируемых работ — знаменитые картины Бориса Молчанова, выполненные из кожи и замши. Именно они принесли художнику всемирную известность, стали вершиной его творчества, новым жанром изобразительного искусства. Экспозиция под названием «Навстречу солнцу», посвящённая 80-летию со дня рождения мастера, объединила коллекции его работ, бережно сохраняющиеся в музеях Норильска, в Таймырском краеведческом музее, Таймырском доме народного творчества и частном собрании Олега Крашевского. Выставка будет работать до 11 марта 2018 года.

Просмотров:100 Сотрудники городского Центра народного творчества, участники хора долганской песни «Арадуой», семейного клуба «Бииргэ», воспитанники детской этнофольклорной студии «Олонхо» и артисты ансамбля «Хэйро» приняли участие в открытии выставки работ первого профессионального долганского художника, члена Союза художников СССР, почетного гражданина Таймыра Бориса Молчанова. Торжественное мероприятие состоялось в художественной галерее Норильска.Творческая группа культработников Дудинки представила гостям выставки фольклорное пение «Алгыс — благопожелание» в исполнении Евгении Роганиной, песни на долганском языке, продемонстрировала звучание традиционных национальных инструментов, танцы народов Севера. Самая маленькая участница выступления Анфиса Фалькова прочитала стихотворение «Чуоранкаан» («Колокольчик») на родном языке.На выставке представлено более 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства художника. В числе экспонируемых работ — знаменитые картины Бориса Молчанова, выполненные из кожи и замши. Именно они принесли художнику всемирную известность, стали вершиной его творчества, новым жанром изобразительного искусства.Экспозиция под названием «Навстречу солнцу», посвящённая 80-летию со дня рождения мастера, объединила коллекции его работ, бережно сохраняющиеся в музеях Норильска, в Таймырском краеведческом музее, Таймырском доме народного творчества и частном собрании Олега Крашевского. Выставка будет работать до 11 марта 2018 года.