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30 января 2018, 10:00



В Норильске раскрыли кражу с банковской карты почти на 100 тысяч рублей.

Как установили полицейские, в Новый год потерпевший распивал спиртное со своим знакомым. В процессе празднования он позволил приятелю сходить за продуктами со своей кредитной картой, сообщив пин-код к ней. Вот только вернуть карту ее владельцу 34-летний ранее судимый мужчина «позабыл», а после и вовсе воспользовался тем, что знакомый попал в лечебное учреждение, и на протяжении недели обналичивал с его счета денежные средства, которые тратил по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. После выписки из медучреждения потерпевший написал заявление в полицию. Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого и пригласили его для дачи показаний в отдел полиции, где он сознался в совершении нескольких преступлений. Ущерб, который был причинен заявителю, по подсчетам полицейских, составил 94 тысячи рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по 6 эпизодам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.

Просмотров:161 Сообщение о хищении денежных средств со счета поступило в дежурную часть полиции от жителя района Талнах.Как установили полицейские, в Новый год потерпевший распивал спиртное со своим знакомым. В процессе празднования он позволил приятелю сходить за продуктами со своей кредитной картой, сообщив пин-код к ней. Вот только вернуть карту ее владельцу 34-летний ранее судимый мужчина «позабыл», а после и вовсе воспользовался тем, что знакомый попал в лечебное учреждение, и на протяжении недели обналичивал с его счета денежные средства, которые тратил по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.После выписки из медучреждения потерпевший написал заявление в полицию. Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого и пригласили его для дачи показаний в отдел полиции, где он сознался в совершении нескольких преступлений. Ущерб, который был причинен заявителю, по подсчетам полицейских, составил 94 тысячи рублей.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по 6 эпизодам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.