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30 января 2018, 10:04



Не стал далеко ходить. В Норильске домушник ограбил квартиру в своем же доме, теперь ему грозит срок.

Как выяснили полицейские, заявитель по возвращению домой после недельного отсутствия обнаружил, что дверь в его квартиру взломана, а из помещения пропала стиральная машина и межкомнатная дверь общей стоимостью около 15 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска в день обращения потерпевшего удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний ранее неоднократно судимый житель того же общежития. Выяснилось, что злоумышленник проник в чужое жилище, похитил то, чего ему недоставало в собственном хозяйстве, и перенес украденное в свою квартиру тремя этажами ниже. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Ведется расследование. Похищенное имущество стражи порядка вернули владельцу, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:168 В дежурную часть отдела полиции с сообщением о краже из квартиры, расположенной в доме гостиничного типа, обратился 48-летний житель Кайеркана.Как выяснили полицейские, заявитель по возвращению домой после недельного отсутствия обнаружил, что дверь в его квартиру взломана, а из помещения пропала стиральная машина и межкомнатная дверь общей стоимостью около 15 тысяч рублей.В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска в день обращения потерпевшего удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний ранее неоднократно судимый житель того же общежития. Выяснилось, что злоумышленник проник в чужое жилище, похитил то, чего ему недоставало в собственном хозяйстве, и перенес украденное в свою квартиру тремя этажами ниже.Задержанный помещен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Ведется расследование.Похищенное имущество стражи порядка вернули владельцу, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.