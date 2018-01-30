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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
30 января 2018, 10:16

В Норильске в результате разбойного нападения пенсионер получил сотрясение мозга и лишился 100 тысяч рублей.


Уголовное дело по факту разбойного нападения на пенсионера направлено в суд прокуратурой г. Норильска. По версии обвинения, налетчик, находясь в отделении банка, увидел, как потерпевший получил крупную денежную сумму, и решил напасть на него с целью завладения деньгами, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.
Как было установлено в ходе следствия, налетчик проследовал за пенсионером от банка до места его проживания. Когда пенсионер вошел в подъезд жилого дома, мужчина напал на него и нанес несколько ударов кулаком по голове. В итоге пострадавший получил сотрясение головного мозга и перелом носа. Нападавший же похитил из кармана жертвы денежные средства в сумме 100 000 рублей.
Обвиняемому инкриминировано совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
В период предварительного расследования обвиняемый признал себя виновным в отношении инкриминируемого деяния. Окончательное решение по делу примет суд, говорится в сообщении.

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 26 января 2018 
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18:27   В Большом Норильске вновь объявили #ЗОЖ_ныевойны-3! Призваться на них могут все желающие от 14 до 30. 15:43   Прописка недорого, расплата дороже. Норильчанин ответит перед судом за оформление фиктивной регистрации.
15:30   Уполномоченный по правам человека в Норильске проверила соблюдение прав задержанных граждан. 15:18   Есть изменения в программе! В воскресенье с 11.00 до 17.30 в Музее Норильска состоится восьмая Конференция исследователей территории.
15:06   По следам ученого. В Музее Норильска готовится к открытию экспозиция, посвященная полярному исследователю, первооткрывателю города Николаю Урванцеву. 14:48   В воскресенье в Норильске состоится открытие арт-объекта «Тепло внутри».

 25 января 2018 
18:40   Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Норильск - Алыкель. 18:28   1 февраля заканчивается прием документов, связанных со сдачей ЕГЭ в 2018 году. Норильским выпускникам следует поторопиться с выбором предметов.
17:30   В эти минуты в Кайеркане проходит фестиваль-конкурс литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященный 65-летнему юбилею города Норильска. 17:26   Всё идет по плану. Ход работ по ремонту здания детской поликлиники по Федоровского, 13, обсуждали сегодня на совещании в Норильске.
16:52   Норильский театр открывает VI Лабораторию современной драматургии «Полярка». 14:40   В Кайеркане стартовал Фестиваль-конкурс литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященный 65-летнему юбилею города Норильска.
14:27   В воскресенье в Норильске стартует второй этап уникального межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». 13:47   Кольская ГМК (дочернее предприятие «Норникеля») сэкономила на энергоресурсах 113 млн рублей.
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 24 января 2018 
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