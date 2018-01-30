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30 января 2018, 10:16



В Норильске в результате разбойного нападения пенсионер получил сотрясение мозга и лишился 100 тысяч рублей.

Как было установлено в ходе следствия, налетчик проследовал за пенсионером от банка до места его проживания. Когда пенсионер вошел в подъезд жилого дома, мужчина напал на него и нанес несколько ударов кулаком по голове. В итоге пострадавший получил сотрясение головного мозга и перелом носа. Нападавший же похитил из кармана жертвы денежные средства в сумме 100 000 рублей. Обвиняемому инкриминировано совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. В период предварительного расследования обвиняемый признал себя виновным в отношении инкриминируемого деяния. Окончательное решение по делу примет суд, говорится в сообщении.

Просмотров:139 Уголовное дело по факту разбойного нападения на пенсионера направлено в суд прокуратурой г. Норильска. По версии обвинения, налетчик, находясь в отделении банка, увидел, как потерпевший получил крупную денежную сумму, и решил напасть на него с целью завладения деньгами, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.Как было установлено в ходе следствия, налетчик проследовал за пенсионером от банка до места его проживания. Когда пенсионер вошел в подъезд жилого дома, мужчина напал на него и нанес несколько ударов кулаком по голове. В итоге пострадавший получил сотрясение головного мозга и перелом носа. Нападавший же похитил из кармана жертвы денежные средства в сумме 100 000 рублей.Обвиняемому инкриминировано совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.В период предварительного расследования обвиняемый признал себя виновным в отношении инкриминируемого деяния. Окончательное решение по делу примет суд, говорится в сообщении.