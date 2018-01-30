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30 января 2018, 13:36

Избиратели Норильска смогут проголосовать на выборах Президента РФ на любом удобном для них участке


На выборах Президента Российской Федерации жители страны смогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке, вне зависимости от прописки. Прием заявлений от граждан о включении их в список избирателей «по месту нахождения» стартует 31 января 2018 года.
Заявления принимаются до 12 марта 2018 года в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в каждой территориальной избирательной комиссии, а с 25 февраля - в любой участковой избирательной комиссии. Кроме этого заявить о своем желании проголосовать не по месту регистрации можно через единый портал государственных услуг, сообщается на официальном портале Красноярского края.
Подробно о важном новшестве стартовавшей избирательной компании и пошаговой инструкции для норильчан, которые в день выборов будет находиться за пределами Норильска, читайте в материале, который выйдет в «Заполярной правде» за 2 февраля.

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    Список новостей

 30 января 2018 
13:39   Набор социальных услуг с февраля подорожает на 1, 025%. Для норильских льготников, как и по всей стране он будет стоить 1075, 19 руб. 13:36   Избиратели Норильска смогут проголосовать на выборах Президента РФ на любом удобном для них участке
10:16   В Норильске в результате разбойного нападения пенсионер получил сотрясение мозга и лишился 100 тысяч рублей. 10:04   Не стал далеко ходить. В Норильске домушник ограбил квартиру в своем же доме, теперь ему грозит срок.
10:00   В Норильске раскрыли кражу с банковской карты почти на 100 тысяч рублей. 09:52   На открытии выставки работ первого профессионального долганского художника дудинцы представили норильчанам искусство долган.
09:44   Мини-футбольный клуб «Норильский никель» продолжает подготовку ко второй части чемпионата и Кубка России.

 29 января 2018 
21:14   В Норильске под снежной лавиной пострадал человек 19:31   Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов – чемпионы Европы по санному спорту.
19:24   В Норильске водителям-экстремалам потребовалась помощь высокопроходимой техники. На выручку пришли автоинспекторы. 19:11   «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Презентация уникального межмузейного проекта под эгидой «Норникеля» прошла в публичной библиотеке
17:55   Норильские школьники имеют шанс получить путевки в составе делегации Красноярского края в один из лучших детских центров страны на Дальнем Востоке 17:42   Прирост уменьшился, но лидерство сохранилось. Население Красноярского края за год увеличилось на тысячу человек.
17:11   Сколько лет Норильску? Восьмая Конференция исследователей территории – КИТ-2018 – отправила своих слушателей «Пешком в историю», не выходя из здания музея. 16:55   В Доме спорта «БОКМО» состоялась торжественная церемония подведения итогов 56-й и открытие 57-й спартакиады «Норникеля».
16:53   Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. 16:51   Пункты продажи электронных проездных открывают в районах Норильска. Сегодня он заработал в Талнахе, а во второй половине февраля появится и в Кайеркане.
15:12   Норильским школьникам осталось всего несколько дней, чтобы подать заявку на участие в самом масштабном литературном конкурсе «Живая классика». 14:45   Норильчанам на заметку. Рособрнадзор ввел в эксплуатацию информационные системы о высших учебных заведениях России.
13:02   Из одной тысячи 180 оказались недействительными. В Норильске начали обрабатывать заявления от горожан по выбору территории для благоустройства. 12:25   Норильчанка Карина Федорова заняла второе место на первенстве Сибири по боксу.
11:57   Действие завораживает, результаты впечатляют. В Норильском драмтеатре завершилась лаборатория современной драматургии «Полярка». 11:30   Попытать счастья могут и норильчане. Более 500 жителей края откроют своё дело в текущем году с помощью службы занятости.
11:04   Фильм о Енисейском речном пароходстве (дочернее предприятие «Норильского никеля») покажут жителям Красноярского края. 11:00   Безопасность превыше всего. Аттестацию порядка 300 сотрудников планирует провести к маю Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие «Норильского никеля»).
10:54   Разница в исполнительском мастерстве сыграла ключевую роль. Молодежная команда «Норильского никеля» с крупным счетом проиграла «Ремонтнику».

 26 января 2018 
18:39   В отделе МВД России по г. Норильску подвели итоги работы за 2017 год на расширенном совещании. 18:34   В рамках театральной норильской лаборатории «Полярка», которая в этом году посвящена теме свободы, сейчас проходят дни прибалтийских стран.
18:27   В Большом Норильске вновь объявили #ЗОЖ_ныевойны-3! Призваться на них могут все желающие от 14 до 30. 15:43   Прописка недорого, расплата дороже. Норильчанин ответит перед судом за оформление фиктивной регистрации.
15:30   Уполномоченный по правам человека в Норильске проверила соблюдение прав задержанных граждан. 15:18   Есть изменения в программе! В воскресенье с 11.00 до 17.30 в Музее Норильска состоится восьмая Конференция исследователей территории.
15:06   По следам ученого. В Музее Норильска готовится к открытию экспозиция, посвященная полярному исследователю, первооткрывателю города Николаю Урванцеву. 14:48   В воскресенье в Норильске состоится открытие арт-объекта «Тепло внутри».

 25 января 2018 
18:40   Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Норильск - Алыкель. 18:28   1 февраля заканчивается прием документов, связанных со сдачей ЕГЭ в 2018 году. Норильским выпускникам следует поторопиться с выбором предметов.
17:30   В эти минуты в Кайеркане проходит фестиваль-конкурс литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященный 65-летнему юбилею города Норильска. 17:26   Всё идет по плану. Ход работ по ремонту здания детской поликлиники по Федоровского, 13, обсуждали сегодня на совещании в Норильске.
16:52   Норильский театр открывает VI Лабораторию современной драматургии «Полярка». 14:40   В Кайеркане стартовал Фестиваль-конкурс литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященный 65-летнему юбилею города Норильска.
14:27   В воскресенье в Норильске стартует второй этап уникального межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». 13:47   Кольская ГМК (дочернее предприятие «Норникеля») сэкономила на энергоресурсах 113 млн рублей.
13:34   Норильских студентов приглашают в добровольцы краевого движения «Твои горизонты». 13:23   Жители Норильска могут принять участие в онлайн-опросе МЧС России. Проводится он среди населения страны для повышения открытости ведомства в отношении коррупции.
12:59   Делегация Норильской епархии принимает участие в XXVI международных Рождественских образовательных чтениях. 12:45   «Навстречу солнцу». Выставка первого профессионального долганского художника Бориса Молчанова откроется завтра в Норильске.
11:51   Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80. Праздничную программу для норильчан подготовил культурно-досуговый центр Талнаха. 11:27   Первые лица города поздравили норильских студентов с Днём российского студенчества.

 24 января 2018 
18:12   Сегодня в Норильске задержали пьяного водителя, как выяснилось, за руль «под градусом» мужчина сел не впервые. 17:57   В Норильске двое подростков попадают под суд за кражу спиртного из магазина.




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