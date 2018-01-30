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30 января 2018, 13:36



Избиратели Норильска смогут проголосовать на выборах Президента РФ на любом удобном для них участке

Заявления принимаются до 12 марта 2018 года в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в каждой территориальной избирательной комиссии, а с 25 февраля - в любой участковой избирательной комиссии. Кроме этого заявить о своем желании проголосовать не по месту регистрации можно через единый портал государственных услуг, сообщается на официальном портале Красноярского края. Подробно о важном новшестве стартовавшей избирательной компании и пошаговой инструкции для норильчан, которые в день выборов будет находиться за пределами Норильска, читайте в материале, который выйдет в «Заполярной правде» за 2 февраля.

Просмотров:73 На выборах Президента Российской Федерации жители страны смогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке, вне зависимости от прописки. Прием заявлений от граждан о включении их в список избирателей «по месту нахождения» стартует 31 января 2018 года.Заявления принимаются до 12 марта 2018 года в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в каждой территориальной избирательной комиссии, а с 25 февраля - в любой участковой избирательной комиссии. Кроме этого заявить о своем желании проголосовать не по месту регистрации можно через единый портал государственных услуг, сообщается на официальном портале Красноярского края.Подробно о важном новшестве стартовавшей избирательной компании и пошаговой инструкции для норильчан, которые в день выборов будет находиться за пределами Норильска, читайте в материале, который выйдет в «Заполярной правде» за 2 февраля.