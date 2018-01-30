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30 января 2018, 13:39



Набор социальных услуг с февраля подорожает на 1, 025%. Для норильских льготников, как и по всей стране он будет стоить 1075, 19 руб.

В закрепленный перечень данных услуг входят: обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Получатели данной льготы могут пользоваться ею в натуральном выражении, либо получить денежный эквивалент. Для этого необходимо до сентября подать соответствующее заявление в пенсионный фонд. Правда, перерасчет делается с января последующего года. Увеличивается февраля в России и размер ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Устанавливается она для каждой категории льготников. Так, например, для ветеранов и инвалидов ВОВ с 1 февраля ЕДВ составит 4 105,26 руб.; Для инвалидов I категории – 2 551,78 руб.; Для инвалидов II категории и детей инвалидов – 1 515,04 руб.; Для инвалидов III категории – 998,31 руб.; Для «чернобыльцев» - 2 590,23 руб. Как сообщили в Пенсионном фонде, в настоящий момент всего в России выплату получают более 15,4 миллиона человек. На ЕДВ с учётом индексации намерены выделить 450,6 миллиарда рублей.

Просмотров:74 Набор социальных услуг - это перечень услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан. В их число входят инвалиды и участники ВОВ, участники боевых действия, инвалиды I, II, III групп, инвалиды детства и другие категории граждан. В Норильске на начало года зарегистрировано около 7,5 тысяч человек - получателей данной льготы.В закрепленный перечень данных услуг входят: обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.Получатели данной льготы могут пользоваться ею в натуральном выражении, либо получить денежный эквивалент. Для этого необходимо до сентября подать соответствующее заявление в пенсионный фонд. Правда, перерасчет делается с января последующего года.Увеличивается февраля в России и размер ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Устанавливается она для каждой категории льготников.Так, например, для ветеранов и инвалидов ВОВ с 1 февраля ЕДВ составит 4 105,26 руб.;Для инвалидов I категории – 2 551,78 руб.;Для инвалидов II категории и детей инвалидов – 1 515,04 руб.;Для инвалидов III категории – 998,31 руб.;Для «чернобыльцев» - 2 590,23 руб.Как сообщили в Пенсионном фонде, в настоящий момент всего в России выплату получают более 15,4 миллиона человек. На ЕДВ с учётом индексации намерены выделить 450,6 миллиарда рублей.