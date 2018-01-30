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30 января 2018, 15:57



Скоро встретим героев! Экспедиция на двух штатных внедорожниках установила мировой рекорд на дистанции Норильск - Диксон.

«За 10 дней мы проехали более 1000 км, это было настоящее рубилово по снегам, торосам и бездорожью! Последние тридцать километров пути шли нон-стоп ровно сутки из-за большого количества снега. Но мы сделали это! Доехали на абсолютно стандартных автомобилях до Диксона. Сложная и интересная задумка, реализованная большой и крепкой командой», - отметил на своей страничке руководитель группы Богдан Булычёв. Сейчас команда движется в обратном направлении. Это не менее сложный путь по льдам Карского моря и Енисея в Дудинку и Норильск, а дальше через Ванкорский зимник в Москву! «Переночевав и набравшись сил на полярной станции Диксон, выехали обратно. Поднялся очень сильный ветер 18-20 м/с, который будет дуть ближайшие 10 дней, что очень затруднит наше движение обратно, идём по приборам. Сегодня приехали на гидрометеостанцию "Сопкарга", будем здесь пережидать пургу и набираться сил для следующего броска!», - отмечали рекордсмены в своих путевых заметках. Обратный путь оказался еще сложнее. Первые 280 км от Диксона шли по приборам в нулевой видимости. Снега выпало очень много, и там, где раньше было по колено, теперь можно провалиться с головой. За день добрались по Карскому морю до Енисейского залива. Еще три дня пути в борьбе с торосами и снегом и путешественники добрались до полярной метеостанции «Сопкарга». Здесь команда трое суток пережидала пургу. «Затопили русскую баню, много и вкусно кушаем, обсудили новые проекты по установлению очередных рекордов на стандартных автомобилях, ждали белого медведя, ездили на озеро за водой, постирались, отоспались в уютных, а главное горизонтальных кроватях и завтра-послезавтра (как стихнет ветер и закончится пурга) выезжаем дальше на Норильск. Команда бодра и полна сил!» - написал сегодня ночью Богдан Булычёв на своей страничке в фейсбуке. Так что в скором времени путешественники, уже в статусе мировых рекордсменов, приедут в Норильск.

Просмотров:213 Шесть путешественников на двух автомобилях Toyota Hilux стартовали из Норильска вечером 13 января. Переночевав в Дудинке, тронулись в путь по Енисею. Путь в более одной тысячи километров экспедиция преодолела за 10 суток. 23 января экипажи въехали в арктический порт Диксон, установив мировой рекорд: «Первое достижение самого северного континентального населённого пункта в мире на машинах в стоковой комплектации». Стоит отметить, что рекорд был установлен в сложнейших условиях.«За 10 дней мы проехали более 1000 км, это было настоящее рубилово по снегам, торосам и бездорожью! Последние тридцать километров пути шли нон-стоп ровно сутки из-за большого количества снега. Но мы сделали это! Доехали на абсолютно стандартных автомобилях до Диксона. Сложная и интересная задумка, реализованная большой и крепкой командой», - отметил на своей страничке руководитель группы Богдан Булычёв.Сейчас команда движется в обратном направлении. Это не менее сложный путь по льдам Карского моря и Енисея в Дудинку и Норильск, а дальше через Ванкорский зимник в Москву!«Переночевав и набравшись сил на полярной станции Диксон, выехали обратно. Поднялся очень сильный ветер 18-20 м/с, который будет дуть ближайшие 10 дней, что очень затруднит наше движение обратно, идём по приборам. Сегодня приехали на гидрометеостанцию "Сопкарга", будем здесь пережидать пургу и набираться сил для следующего броска!», - отмечали рекордсмены в своих путевых заметках.Обратный путь оказался еще сложнее. Первые 280 км от Диксона шли по приборам в нулевой видимости. Снега выпало очень много, и там, где раньше было по колено, теперь можно провалиться с головой. За день добрались по Карскому морю до Енисейского залива. Еще три дня пути в борьбе с торосами и снегом и путешественники добрались до полярной метеостанции «Сопкарга». Здесь команда трое суток пережидала пургу.«Затопили русскую баню, много и вкусно кушаем, обсудили новые проекты по установлению очередных рекордов на стандартных автомобилях, ждали белого медведя, ездили на озеро за водой, постирались, отоспались в уютных, а главное горизонтальных кроватях и завтра-послезавтра (как стихнет ветер и закончится пурга) выезжаем дальше на Норильск. Команда бодра и полна сил!» - написал сегодня ночью Богдан Булычёв на своей страничке в фейсбуке.Так что в скором времени путешественники, уже в статусе мировых рекордсменов, приедут в Норильск.