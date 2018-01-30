Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 января 2018, 17:36



Завтра финал. Норильские и дудинские студенты и школьники состязаются в профориентационном конкурсе «Я б в рабочие пошёл!»

Традиционно конкурс проходит в несколько этапов. Внутренний отборочный прошёл в школах Норильска, их победители на муниципальном очном отборочном этапе представили презентации на тему «Я и моя будущая профессия». В основной состав практического этапа конкурса вошло 50 школьников г. Норильска и Дудинки, а также 40 студентов учреждений профобразования. В практическом этапе участников ждала насыщенная программа, полностью построенная на командной работе. В корпоративном университете состоялся тренинг «Цвет синергии», который научил школьников и студентов работать в команде, показал, как повысить эффективность командной работы путём овладения основными знаниями, необходимыми для результативной коллективной деятельности и выработки навыков взаимодействия в группе. В декабре и январе на базе станции юных техников под руководством педагогов СЮТ участники конкурса работали над изобретением и созданием прототипов приборов и механизмов, необходимых для представителей рабочих профессий. Также ребята посетили «Дни профессии» в ПТК НГИИ и НТПТиС, в ходе которых познакомились с профессиями, востребованными на предприятиях «Норникеля» и условиями обучения в учреждениях профобразования. Интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?» была посвящена Году экологии. Команды показали знания в области экологической политики «Норникеля» и охраны окружающей среды. Завершится конкурс ярким финалом 31 января 2018 года во Дворце культуры ЗФ. Команды представят выступления о своих образовательных учреждениях и самых востребованных рабочих профессиях «Норникеля». Будут определены лидеры практического, творческого этапов и победитель конкурса. Профориентационный конкурс «Я б в рабочие пошёл!» проводится в рамках корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор» совместно с УО и ДО администрации города Норильска и учреждениями профессионального образования.

Просмотров:126 В конкурсе принимают участие три команды: политехнического колледжа НГИИ, Норильского техникума промышленных технологий и сервиса и Таймырского колледжа. Кроме студентов этих учебных заведений в составы их команд вошли школьники Норильска и Дудинки, планирующие поступление в указанные учреждения на специальности, востребованные в «Норникеле».Традиционно конкурс проходит в несколько этапов. Внутренний отборочный прошёл в школах Норильска, их победители на муниципальном очном отборочном этапе представили презентации на тему «Я и моя будущая профессия».В основной состав практического этапа конкурса вошло 50 школьников г. Норильска и Дудинки, а также 40 студентов учреждений профобразования. В практическом этапе участников ждала насыщенная программа, полностью построенная на командной работе.В корпоративном университете состоялся тренинг «Цвет синергии», который научил школьников и студентов работать в команде, показал, как повысить эффективность командной работы путём овладения основными знаниями, необходимыми для результативной коллективной деятельности и выработки навыков взаимодействия в группе.В декабре и январе на базе станции юных техников под руководством педагогов СЮТ участники конкурса работали над изобретением и созданием прототипов приборов и механизмов, необходимых для представителей рабочих профессий.Также ребята посетили «Дни профессии» в ПТК НГИИ и НТПТиС, в ходе которых познакомились с профессиями, востребованными на предприятиях «Норникеля» и условиями обучения в учреждениях профобразования.Интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?» была посвящена Году экологии. Команды показали знания в области экологической политики «Норникеля» и охраны окружающей среды.Завершится конкурс ярким финалом 31 января 2018 года во Дворце культуры ЗФ. Команды представят выступления о своих образовательных учреждениях и самых востребованных рабочих профессиях «Норникеля». Будут определены лидеры практического, творческого этапов и победитель конкурса.Профориентационный конкурс «Я б в рабочие пошёл!» проводится в рамках корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор» совместно с УО и ДО администрации города Норильска и учреждениями профессионального образования.