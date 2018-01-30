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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:23 Осужденный 45-летний житель Норильска, убивший брата-близнеца во время бытовой ссоры, оспорил решение суда. Скостить удалось лишь три месяца
19:08 В Норильске пропал мужчина. Поиском пропавшего занимается полиция
19:04 Уроженец Хакасии может попасть за решетку за ограбление строительного магазина в Норильске
18:57 Норильских малышей приглашают на познавательные занятия
18:27 В Норильске в дорожной аварии пострадала 12-етняя девочка
18:12 В норильских школах проходят репетиционные экзамены, или как их еще называют, «пробники». Глобальная репетиция предстоит в марте
18:00 Участники Сталинградской битвы, проживающие в Красноярском крае, получат выплату в размере 5 000 рублей.
17:36 Завтра финал. Норильские и дудинские студенты и школьники состязаются в профориентационном конкурсе «Я б в рабочие пошёл!»
15:57 Скоро встретим героев! Экспедиция на двух штатных внедорожниках установила мировой рекорд на дистанции Норильск - Диксон.
13:39 Набор социальных услуг с февраля подорожает на 1,025%. Для норильских льготников, как и по всей стране, он будет стоить 1075,19 руб.
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