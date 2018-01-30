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30 января 2018, 18:00



Участники Сталинградской битвы, проживающие в Красноярском крае, получат выплату в размере 5 000 рублей.

Денежные средства будут перечислены на банковские счета или в почтовые отделения, где ветераны их получат вместе с пенсией. В органы социальной защиты ветеранам обращаться не нужно, сообщает НИА-Красноярск. Как сообщил председатель Норильского городского совета ветеранов войны и труда Владимир Ведерников, в Норильске участников сталинградской битвы в живых уже не осталось.

Просмотров:141 Выплаты приурочены к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, которая отмечается 2 февраля. В настоящее время в Красноярском крае проживают 35 участников Сталинградской битвы. Праздничные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны предусмотрены в краевом бюджете.Денежные средства будут перечислены на банковские счета или в почтовые отделения, где ветераны их получат вместе с пенсией. В органы социальной защиты ветеранам обращаться не нужно, сообщает НИА-Красноярск.Как сообщил председатель Норильского городского совета ветеранов войны и труда Владимир Ведерников, в Норильске участников сталинградской битвы в живых уже не осталось.