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30 января 2018, 18:12



В норильских школах проходят репетиционные экзамены, или как их еще называют, «пробники». Глобальная репетиция предстоит в марте

При этом управлением образования города Норильска обнародован единый день репетиционного государственного экзамена. Как сообщила «Норильским новостям» начальник отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО администрации города Норильска Ирина Похабова, общегородская репетиция ЕГЭ состоится в последний день весенних каникул, а именно 12 марта. «В этот день состоится репетиционный экзамен по отработке схемы распределения выпускников в основной период проведения ЕГЭ. Иными словами, учителя и ребята будут точно знать, как «разрулят потоки» в десяти пунктах проведения экзамена Большого Норильска», - пояснила Ирина Анатольевна. Напомним, 99,5 процента выпускников НПР сдают обязательный экзамен и получают аттестаты о среднем общем образовании. В 2017 году по шести предметам из 11 увеличилось количество школьников, которые преодолели минимальный порог, то есть выполнили основную часть, необходимую для поступления в высшие учебные заведения.

Просмотров:125 Как известно, каждое образовательное учреждение само выбирает, когда и как проводить репетиции ЕГЭ для 11-тиклассников в малой форме.При этом управлением образования города Норильска обнародован единый день репетиционного государственного экзамена. Как сообщила «Норильским новостям» начальник отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО администрации города Норильска Ирина Похабова, общегородская репетиция ЕГЭ состоится в последний день весенних каникул, а именно 12 марта.«В этот день состоится репетиционный экзамен по отработке схемы распределения выпускников в основной период проведения ЕГЭ. Иными словами, учителя и ребята будут точно знать, как «разрулят потоки» в десяти пунктах проведения экзамена Большого Норильска», - пояснила Ирина Анатольевна.Напомним, 99,5 процента выпускников НПР сдают обязательный экзамен и получают аттестаты о среднем общем образовании. В 2017 году по шести предметам из 11 увеличилось количество школьников, которые преодолели минимальный порог, то есть выполнили основную часть, необходимую для поступления в высшие учебные заведения.