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30 января 2018, 18:27



В Норильске в дорожной аварии пострадала 12-етняя девочка

По предварительной версии, водитель «Хёндэ Солярис» не уступил дорогу «Рено Логан», двигавшемуся по главной дороге, в результате произошло столкновение. От удара травму получила несовершеннолетняя пассажирка «Рено Логан». На месте ДТП работают госавтоинспекторы. Как сообщил заместитель главного врача норильской подстанции скорой помощи Игорь Хмара, с места аварии пострадавшую девочку с черепно-мозговой травмой средней тяжести доставили в городскую больницу.

Просмотров:155 Сегодня около 17 часов на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Павлова столкнулись два легковых автомобиля.По предварительной версии, водитель «Хёндэ Солярис» не уступил дорогу «Рено Логан», двигавшемуся по главной дороге, в результате произошло столкновение. От удара травму получила несовершеннолетняя пассажирка «Рено Логан». На месте ДТП работают госавтоинспекторы.Как сообщил заместитель главного врача норильской подстанции скорой помощи Игорь Хмара, с места аварии пострадавшую девочку с черепно-мозговой травмой средней тяжести доставили в городскую больницу.