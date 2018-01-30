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30 января 2018, 18:57



Норильских малышей приглашают на познавательные занятия



Просмотров:129 Библиотека №3 (проезд Котульского, 15) приглашает ребят с ОВЗ в развивающий клуб для малышей «Лучики». Детей в возрасте от 1 до 3 лет ждут познавательные беседы, лепка, рисование, аппликация, игры, чтение сказок и множество других полезных и интересных занятий. Встречи клуба будут проводиться два раза в неделю на бесплатной основе. Руководитель клуба Марина Ларионова ответит на вопросы по телефонам: 22-55-04, 22-64-31