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30 января 2018, 19:04

Уроженец Хакасии может попасть за решетку за ограбление строительного магазина в Норильске


Норильские полицейские расследовали кражу, совершенную в июне прошлого года. С заявлением о хищении денежных средств из кассы одного из магазинов города обратился его представитель. Добычей злоумышленника стали 11 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что преступление было спланировано заранее. Выяснилось, что в вечернее время злоумышленник забрался на верхний ярус одного из стеллажей, где стал дожидаться закрытия магазина.
Когда из торговой точки все ушли, злоумышленник добрался до камеры видеонаблюдения, которая могла зафиксировать его противоправные действия, и повернул её в другую сторону. Далее мужчина с помощью инструментов вскрыл кассовый аппарат и похитил выручку. Открыв двери запасного выхода найденными на кассе ключами, злоумышленник скрылся.
В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника. Им оказался приезжий из Хакасии 36-летний мужчина, подрабатывающий отделкой и ремонтом помещений, вследствие чего часто посещавший строительные магазины города. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование завершено. Дело направлено в суд.

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