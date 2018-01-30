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30 января 2018, 19:08



В Норильске пропал мужчина. Поиском пропавшего занимается полиция

В дежурную часть полиции обратилась супруга Степанченко Алексея Петровича 08.09.1976 г.р., которая сообщила, что 20.01.2018 года мужчина ушел из дома около 10:00 часов и до настоящего времени не вернулся Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 175 см, телосложение спортивное, волосы светлые, стрижка модельная, нос прямой, губы средние. Был одет в черный пуховик длиной до бедра с капюшоном без опушки, штаны болоньевые черного цвета, зимние кожаные ботинки, на голове - вязаная шапка черно-красного цвета. Видимых особых примет нет. На мизинце левой руке имеется маленькая татуировка в виде буквы «Л», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Стражи порядка обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, с просьбой обратиться по телефонам 102 / 47-24-01 или 33-59-41, 47-24-26, 47-24-09.

Просмотров:176 Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Норильску устанавливают местонахождение пропавшего без вести местного жителя.В дежурную часть полиции обратилась супруга Степанченко Алексея Петровича 08.09.1976 г.р., которая сообщила, что 20.01.2018 года мужчина ушел из дома около 10:00 часов и до настоящего времени не вернулсяПриметы: на вид 35-40 лет, рост около 175 см, телосложение спортивное, волосы светлые, стрижка модельная, нос прямой, губы средние.Был одет в черный пуховик длиной до бедра с капюшоном без опушки, штаны болоньевые черного цвета, зимние кожаные ботинки, на голове - вязаная шапка черно-красного цвета. Видимых особых примет нет. На мизинце левой руке имеется маленькая татуировка в виде буквы «Л», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Стражи порядка обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, с просьбой обратиться по телефонам 102 / 47-24-01 или 33-59-41, 47-24-26, 47-24-09.