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30 января 2018, 19:23



Осужденный 45-летний житель Норильска, убивший брата-близнеца во время бытовой ссоры, оспорил решение суда. Скостить удалось лишь три месяца

Погибший пролежал дома три дня. Затем преступник рассказал соседу, что труп находится в квартире, а он сам боится сообщить в полицию. При этом винил себя в смерти брата. Сосед вызвал полицию, и в тот же день мужчина написал явку с повинной. Сначала обвиняемый во всем сознался, подробно изложил обстоятельства совершения преступления и последующего поведения, сообщил о том, что был в состоянии алкогольного опьянения. Но в последующем, во время судебного разбирательства он изменил свои показания, и вину признал только частично. Подсудимый заявил, что лишь столкнул брата с лестницы, а ударов ему не наносил. Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы, суд установил, что потерпевший получил телесные повреждения не только от падения, ему было нанесено не менее восьми ударов с достаточной силой в жизненно важные органы, и избил его именно брат. Причастность к преступлению иных лиц суд исключил. В октябре 2017 года Норильский городской суд признал 45-летнего подсудимого виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ - в причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Суд приговорил официально не работавшего, в браке не состоявшего, ранее судимого мужчину к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания смягчающими обстоятельством суд признал явку с повинной, в качестве отягчающего вину обстоятельства суд учел совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Приговор обжаловали прокурор и адвокат осужденного, ссылаясь на чрезмерную суровость наказания. Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления и жалобы, Красноярский краевой суд счел возможным изменить приговор. Краевой суд признал обстоятельством, смягчающим наказание осужденному, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления во время предварительного следствия, указав, что изменение им показаний в суде не являлось основанием для иной оценки его действий в ходе предварительного расследования. Таким образом, в декабре 2017 года суд апелляционной инстанции снизил норильчанину наказание до 8 лет 3 месяцев лишения свободы, сообщается на сайте красноярского краевого суда.

Просмотров:127 Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2017 года поздно вечером неработающие два брата-близнеца распивали спиртные напитки у себя в квартире, где проживали вдвоем. После застолья один из братьев пошел спать, а второй начал высказывать ему претензии, что тот ничего не делает и даже «мусор не хочет вынести». Брат встал и понес выбрасывать пакет в мусоропровод, но родственнику не понравилась его медлительность. Он проследовал за братом в подъезд и со всей силы толкнул в спину. Пролетев ступеньки, потерпевший упал на площадке между этажами. Злоумышленник спустился к нему и несколько раз с силой ударил рукой по лицу, голове и груди. Увидев, что брат потерял сознание, нападавший затащил его в квартиру и положил на кровать. А утром мужчина обнаружил, что брат-близнец умер.Погибший пролежал дома три дня. Затем преступник рассказал соседу, что труп находится в квартире, а он сам боится сообщить в полицию. При этом винил себя в смерти брата. Сосед вызвал полицию, и в тот же день мужчина написал явку с повинной. Сначала обвиняемый во всем сознался, подробно изложил обстоятельства совершения преступления и последующего поведения, сообщил о том, что был в состоянии алкогольного опьянения. Но в последующем, во время судебного разбирательства он изменил свои показания, и вину признал только частично. Подсудимый заявил, что лишь столкнул брата с лестницы, а ударов ему не наносил.Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы, суд установил, что потерпевший получил телесные повреждения не только от падения, ему было нанесено не менее восьми ударов с достаточной силой в жизненно важные органы, и избил его именно брат. Причастность к преступлению иных лиц суд исключил.В октябре 2017 года Норильский городской суд признал 45-летнего подсудимого виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ - в причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Суд приговорил официально не работавшего, в браке не состоявшего, ранее судимого мужчину к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания смягчающими обстоятельством суд признал явку с повинной, в качестве отягчающего вину обстоятельства суд учел совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.Приговор обжаловали прокурор и адвокат осужденного, ссылаясь на чрезмерную суровость наказания. Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления и жалобы, Красноярский краевой суд счел возможным изменить приговор. Краевой суд признал обстоятельством, смягчающим наказание осужденному, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления во время предварительного следствия, указав, что изменение им показаний в суде не являлось основанием для иной оценки его действий в ходе предварительного расследования. Таким образом, в декабре 2017 года суд апелляционной инстанции снизил норильчанину наказание до 8 лет 3 месяцев лишения свободы, сообщается на сайте красноярского краевого суда.