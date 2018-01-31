Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 января 2018, 10:09



«Спасем жизнь вместе». Норильчан приглашают к участию во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности.

Конкурсные работы представляются по следующим номинациям: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» (представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: JPG, разрешение 1920x1080p (формат 16x9), не более 10 МБ); «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» (представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: avi, mpeg4; разрешение 1920x1080р, не более 500 МБ; длительность: не более 120 сек.; звук: 16 бит, стерео); «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» (представляются в бумажном виде, а также на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: JPG/PDF, разрешение 1920х1080р (формат 16x9), не более 10 МБ). Конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации. К проектам, представляемым на суд жюри, необходимо приложить заявление на участие в конкурсе, а также краткую аннотацию к направляемой работе. По результатам регионального этапа не более одной лучшей работы по каждой номинации будут направлены в ГУНК МВД России для участия в федеральном этапе конкурса. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Участники конкурса передают организаторам конкурса на безвозмездной основе бессрочно исключительные права на свои работы. Подача заявки на конкурс означает, что участник принимает все его условия и согласен с тем, что организаторы имеют право использовать работы по собственному усмотрению, не выплачивая авторского вознаграждения. Победители и призеры федерального этапа будут награждены дипломами и подарками. Лучшие работы могут размещаться в эфире федеральных и региональных телевизионных каналов, на видео- и рекламных установках на территории городов Российской Федерации, в сети Интернет. Также информация о проведении конкурса будет размещаться на официальных аккаунтах ГУНК МВД России в социальных сетях «ВКонтакте» и Instаgram. Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» проводится в целях привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению. Организатором конкурса является Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации. В нем могут принять участие физические и юридические лица, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо предоставить свои творческие работы в срок до 15 февраля 2018 года в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю по электронной почте iuveselova3@mvd.ru. Телефон для справок 8(391) 270-53-34.

Просмотров:127 Конкурс проводится в два этапа. Региональный, он уже стартовал и продлится по 20 февраля 2018 года. В рамках этого этапа проводится предварительный конкурсный отбор в субъектах Российской Федерации. Федеральный этап пройдет с 21 февраля по 26 июня 2018 года.Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» (представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: JPG, разрешение 1920x1080p (формат 16x9), не более 10 МБ);«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» (представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: avi, mpeg4; разрешение 1920x1080р, не более 500 МБ; длительность: не более 120 сек.; звук: 16 бит, стерео);«Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» (представляются в бумажном виде, а также на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: JPG/PDF, разрешение 1920х1080р (формат 16x9), не более 10 МБ).Конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации.К проектам, представляемым на суд жюри, необходимо приложить заявление на участие в конкурсе, а также краткую аннотацию к направляемой работе.По результатам регионального этапа не более одной лучшей работы по каждой номинации будут направлены в ГУНК МВД России для участия в федеральном этапе конкурса.Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Участники конкурса передают организаторам конкурса на безвозмездной основе бессрочно исключительные права на свои работы. Подача заявки на конкурс означает, что участник принимает все его условия и согласен с тем, что организаторы имеют право использовать работы по собственному усмотрению, не выплачивая авторского вознаграждения. Победители и призеры федерального этапа будут награждены дипломами и подарками.Лучшие работы могут размещаться в эфире федеральных и региональных телевизионных каналов, на видео- и рекламных установках на территории городов Российской Федерации, в сети Интернет. Также информация о проведении конкурса будет размещаться на официальных аккаунтах ГУНК МВД России в социальных сетях «ВКонтакте» и Instаgram.Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» проводится в целях привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению. Организатором конкурса является Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации. В нем могут принять участие физические и юридические лица, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо предоставить свои творческие работы в срок до 15 февраля 2018 года в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю по электронной почте iuveselova3@mvd.ru. Телефон для справок 8(391) 270-53-34.