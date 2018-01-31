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31 января 2018, 10:19

Полмиллиона рублей штрафа присудили жителю Норильска за пристрастие к вождению в пьяном виде.


Судом установлено, что в июне и сентябре 2017 года житель Норильска, уже имея административное наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, должных выводов для себя не сделал и вновь трижды садился за руль в нетрезвом состоянии. В дальнейшем противоправные действия мужчины пресекались сотрудниками полиции, сообщается на официальном сайте прокуратуры Красноярского края.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал осужденного виновным в совершении инкриминируемых деяний и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.
Уголовное дело по обвинению норильчанина в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) рассматривалось с участием государственного обвинителя мировым судьей в Центральном районе г. Норильска. Приговор в законную силу пока не вступил.

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 31 января 2018 
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13:22   Более девяти тысяч жителей края заболели ОРВИ и гриппом. В Норильске случаев гриппа не зарегистрировано. 12:49   Во время морозов безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта.
12:25   PolArt-резиденция Музея Норильска представляет третьего резидента творческого сезона 2017-2018. Ею стала питерская художница Людмила Лунц. 11:57   В школах могут появиться уроки психологии? Проект разрабатывает Минздрав РФ.
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10:39   Житель Норильска получил 11 лет колонии строгого режима за убийство своей супруги. 10:28   Норильским пользователям Facebook на заметку. На платформе этой социальной сети введен запрет на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов.
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 30 января 2018 
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18:00   Участники Сталинградской битвы, проживающие в Красноярском крае, получат выплату в размере 5 000 рублей. 17:36   Завтра финал. Норильские и дудинские студенты и школьники состязаются в профориентационном конкурсе «Я б в рабочие пошёл!»
15:57   Скоро встретим героев! Экспедиция на двух штатных внедорожниках установила мировой рекорд на дистанции Норильск - Диксон. 13:39   Набор социальных услуг с февраля подорожает на 1,025%. Для норильских льготников, как и по всей стране, он будет стоить 1075,19 руб.
13:36   Избиратели Норильска смогут проголосовать на выборах Президента РФ на любом удобном для них участке. 10:16   В Норильске в результате разбойного нападения пенсионер получил сотрясение мозга и лишился 100 тысяч рублей.
10:04   Не стал далеко ходить. В Норильске домушник ограбил квартиру в своем же доме, теперь ему грозит срок. 10:00   В Норильске раскрыли кражу с банковской карты почти на 100 тысяч рублей.
09:52   На открытии выставки работ первого профессионального долганского художника дудинцы представили норильчанам искусство долган. 09:44   Мини-футбольный клуб «Норильский никель» продолжает подготовку ко второй части чемпионата и Кубка России.

 29 января 2018 
21:14   В Норильске под снежной лавиной пострадал человек 19:31   Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов – чемпионы Европы по санному спорту.
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17:55   Норильские школьники имеют шанс получить путевки в составе делегации Красноярского края в один из лучших детских центров страны на Дальнем Востоке 17:42   Прирост уменьшился, но лидерство сохранилось. Население Красноярского края за год увеличилось на тысячу человек.
17:11   Сколько лет Норильску? Восьмая Конференция исследователей территории – КИТ-2018 – отправила своих слушателей «Пешком в историю», не выходя из здания музея. 16:55   В Доме спорта «БОКМО» состоялась торжественная церемония подведения итогов 56-й и открытие 57-й спартакиады «Норникеля».
16:53   Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. 16:51   Пункты продажи электронных проездных открывают в районах Норильска. Сегодня он заработал в Талнахе, а во второй половине февраля появится и в Кайеркане.
15:12   Норильским школьникам осталось всего несколько дней, чтобы подать заявку на участие в самом масштабном литературном конкурсе «Живая классика». 14:45   Норильчанам на заметку. Рособрнадзор ввел в эксплуатацию информационные системы о высших учебных заведениях России.
13:02   Из одной тысячи 180 оказались недействительными. В Норильске начали обрабатывать заявления от горожан по выбору территории для благоустройства. 12:25   Норильчанка Карина Федорова заняла второе место на первенстве Сибири по боксу.
11:57   Действие завораживает, результаты впечатляют. В Норильском драмтеатре завершилась лаборатория современной драматургии «Полярка». 11:30   Попытать счастья могут и норильчане. Более 500 жителей края откроют своё дело в текущем году с помощью службы занятости.
11:04   Фильм о Енисейском речном пароходстве (дочернее предприятие «Норильского никеля») покажут жителям Красноярского края. 11:00   Безопасность превыше всего. Аттестацию порядка 300 сотрудников планирует провести к маю Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие «Норильского никеля»).
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 26 января 2018 
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18:27   В Большом Норильске вновь объявили #ЗОЖ_ныевойны-3! Призваться на них могут все желающие от 14 до 30.




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