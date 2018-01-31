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31 января 2018, 10:19



Полмиллиона рублей штрафа присудили жителю Норильска за пристрастие к вождению в пьяном виде.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал осужденного виновным в совершении инкриминируемых деяний и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года. Уголовное дело по обвинению норильчанина в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) рассматривалось с участием государственного обвинителя мировым судьей в Центральном районе г. Норильска. Приговор в законную силу пока не вступил.

Просмотров:130 Судом установлено, что в июне и сентябре 2017 года житель Норильска, уже имея административное наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, должных выводов для себя не сделал и вновь трижды садился за руль в нетрезвом состоянии. В дальнейшем противоправные действия мужчины пресекались сотрудниками полиции, сообщается на официальном сайте прокуратуры Красноярского края.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал осужденного виновным в совершении инкриминируемых деяний и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.Уголовное дело по обвинению норильчанина в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) рассматривалось с участием государственного обвинителя мировым судьей в Центральном районе г. Норильска. Приговор в законную силу пока не вступил.