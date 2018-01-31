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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:46 11 норильских педагогов дают сегодня открытые уроки «лентой» - в течение всего дня, с 08.00 до 17.00. В городе проходит третий этап муниципального конкурса «Учитель года».
13:34 Более 4 млрд из краевой казны пойдут на достройку объектов, начатых в прошлом году, включая перинатальный центр Норильска. Проект корректировки бюджета рассмотрят депутаты ЗСК.
13:22 Более девяти тысяч жителей края заболели ОРВИ и гриппом. В Норильске случаев гриппа не зарегистрировано.
12:49 Во время морозов безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта.
12:25 PolArt-резиденция Музея Норильска представляет третьего резидента творческого сезона 2017-2018. Ею стала питерская художница Людмила Лунц.
11:57 В школах могут появиться уроки психологии? Проект разрабатывает Минздрав РФ.
11:43 Пурга чтецам не помешала. I и II этапы Фестиваля-конкурса литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященного 65-летнему юбилею города Норильска, успешно прошли в Кайеркане.
11:07 Завтра в Норильске стартует Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует». А сегодня норильских танцоров приглашают на матер-класс.
10:39 Житель Норильска получил 11 лет колонии строгого режима за убийство своей супруги.
10:28 Норильским пользователям Facebook на заметку. На платформе этой социальной сети введен запрет на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов.
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