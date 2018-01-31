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31 января 2018, 10:28



Норильским пользователям Facebook на заметку. На платформе этой социальной сети введен запрет на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов.

Подобная мера, как уточняется в его сообщении, призвана «повысить целостность и безопасности рекламы финансовых продуктов и услуг» на Facebook. «Два наших основных принципа в отношении рекламы отражают наши убеждения в том, что объявления должны быть безопасными, и мы, прежде всего, создаем их для людей», — приводит РБК слова Лезерна.

Просмотров:113 Представители социальной сети Facebook запретили размещать на своей платформе рекламу криптовалют, бинарных опционов и первичного размещения монет (ICO). Соответствующие правила предусматривает новая рекламная политика Facebook, сообщает РБК со ссылкой на блог директора по регулированию продуктами компании Роба Лезерна на сайте социальной сети.Подобная мера, как уточняется в его сообщении, призвана «повысить целостность и безопасности рекламы финансовых продуктов и услуг» на Facebook. «Два наших основных принципа в отношении рекламы отражают наши убеждения в том, что объявления должны быть безопасными, и мы, прежде всего, создаем их для людей», — приводит РБК слова Лезерна.