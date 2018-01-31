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31 января 2018, 10:28

Норильским пользователям Facebook на заметку. На платформе этой социальной сети введен запрет на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов.


Представители социальной сети Facebook запретили размещать на своей платформе рекламу криптовалют, бинарных опционов и первичного размещения монет (ICO). Соответствующие правила предусматривает новая рекламная политика Facebook, сообщает РБК со ссылкой на блог директора по регулированию продуктами компании Роба Лезерна на сайте социальной сети.
Подобная мера, как уточняется в его сообщении, призвана «повысить целостность и безопасности рекламы финансовых продуктов и услуг» на Facebook. «Два наших основных принципа в отношении рекламы отражают наши убеждения в том, что объявления должны быть безопасными, и мы, прежде всего, создаем их для людей», — приводит РБК слова Лезерна.

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    Список новостей

 31 января 2018 
13:46   11 норильских педагогов дают сегодня открытые уроки «лентой» - в течение всего дня, с 08.00 до 17.00. В городе проходит третий этап муниципального конкурса «Учитель года». 13:34   Более 4 млрд из краевой казны пойдут на достройку объектов, начатых в прошлом году, включая перинатальный центр Норильска. Проект корректировки бюджета рассмотрят депутаты ЗСК.
13:22   Более девяти тысяч жителей края заболели ОРВИ и гриппом. В Норильске случаев гриппа не зарегистрировано. 12:49   Во время морозов безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта.
12:25   PolArt-резиденция Музея Норильска представляет третьего резидента творческого сезона 2017-2018. Ею стала питерская художница Людмила Лунц. 11:57   В школах могут появиться уроки психологии? Проект разрабатывает Минздрав РФ.
11:43   Пурга чтецам не помешала. I и II этапы Фестиваля-конкурса литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященного 65-летнему юбилею города Норильска, успешно прошли в Кайеркане. 11:07   Завтра в Норильске стартует Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует». А сегодня норильских танцоров приглашают на матер-класс.
10:39   Житель Норильска получил 11 лет колонии строгого режима за убийство своей супруги. 10:28   Норильским пользователям Facebook на заметку. На платформе этой социальной сети введен запрет на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов.
10:19   Полмиллиона рублей штрафа присудили жителю Норильска за пристрастие к вождению в пьяном виде. 10:09   «Спасем жизнь вместе». Норильчан приглашают к участию во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности.

 30 января 2018 
19:23   Осужденный 45-летний житель Норильска, убивший брата-близнеца во время бытовой ссоры, оспорил решение суда. Скостить удалось лишь три месяца 19:08   В Норильске пропал мужчина. Поиском пропавшего занимается полиция
19:04   Уроженец Хакасии может попасть за решетку за ограбление строительного магазина в Норильске 18:57   Норильских малышей приглашают на познавательные занятия
18:27   В Норильске в дорожной аварии пострадала 12-етняя девочка 18:12   В норильских школах проходят репетиционные экзамены, или как их еще называют, «пробники». Глобальная репетиция предстоит в марте
18:00   Участники Сталинградской битвы, проживающие в Красноярском крае, получат выплату в размере 5 000 рублей. 17:36   Завтра финал. Норильские и дудинские студенты и школьники состязаются в профориентационном конкурсе «Я б в рабочие пошёл!»
15:57   Скоро встретим героев! Экспедиция на двух штатных внедорожниках установила мировой рекорд на дистанции Норильск - Диксон. 13:39   Набор социальных услуг с февраля подорожает на 1,025%. Для норильских льготников, как и по всей стране, он будет стоить 1075,19 руб.
13:36   Избиратели Норильска смогут проголосовать на выборах Президента РФ на любом удобном для них участке. 10:16   В Норильске в результате разбойного нападения пенсионер получил сотрясение мозга и лишился 100 тысяч рублей.
10:04   Не стал далеко ходить. В Норильске домушник ограбил квартиру в своем же доме, теперь ему грозит срок. 10:00   В Норильске раскрыли кражу с банковской карты почти на 100 тысяч рублей.
09:52   На открытии выставки работ первого профессионального долганского художника дудинцы представили норильчанам искусство долган. 09:44   Мини-футбольный клуб «Норильский никель» продолжает подготовку ко второй части чемпионата и Кубка России.

 29 января 2018 
21:14   В Норильске под снежной лавиной пострадал человек 19:31   Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов – чемпионы Европы по санному спорту.
19:24   В Норильске водителям-экстремалам потребовалась помощь высокопроходимой техники. На выручку пришли автоинспекторы. 19:11   «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Презентация уникального межмузейного проекта под эгидой «Норникеля» прошла в публичной библиотеке
17:55   Норильские школьники имеют шанс получить путевки в составе делегации Красноярского края в один из лучших детских центров страны на Дальнем Востоке 17:42   Прирост уменьшился, но лидерство сохранилось. Население Красноярского края за год увеличилось на тысячу человек.
17:11   Сколько лет Норильску? Восьмая Конференция исследователей территории – КИТ-2018 – отправила своих слушателей «Пешком в историю», не выходя из здания музея. 16:55   В Доме спорта «БОКМО» состоялась торжественная церемония подведения итогов 56-й и открытие 57-й спартакиады «Норникеля».
16:53   Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. 16:51   Пункты продажи электронных проездных открывают в районах Норильска. Сегодня он заработал в Талнахе, а во второй половине февраля появится и в Кайеркане.
15:12   Норильским школьникам осталось всего несколько дней, чтобы подать заявку на участие в самом масштабном литературном конкурсе «Живая классика». 14:45   Норильчанам на заметку. Рособрнадзор ввел в эксплуатацию информационные системы о высших учебных заведениях России.
13:02   Из одной тысячи 180 оказались недействительными. В Норильске начали обрабатывать заявления от горожан по выбору территории для благоустройства. 12:25   Норильчанка Карина Федорова заняла второе место на первенстве Сибири по боксу.
11:57   Действие завораживает, результаты впечатляют. В Норильском драмтеатре завершилась лаборатория современной драматургии «Полярка». 11:30   Попытать счастья могут и норильчане. Более 500 жителей края откроют своё дело в текущем году с помощью службы занятости.
11:04   Фильм о Енисейском речном пароходстве (дочернее предприятие «Норильского никеля») покажут жителям Красноярского края. 11:00   Безопасность превыше всего. Аттестацию порядка 300 сотрудников планирует провести к маю Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие «Норильского никеля»).
10:54   Разница в исполнительском мастерстве сыграла ключевую роль. Молодежная команда «Норильского никеля» с крупным счетом проиграла «Ремонтнику».

 26 января 2018 
18:39   В отделе МВД России по г. Норильску подвели итоги работы за 2017 год на расширенном совещании. 18:34   В рамках театральной норильской лаборатории «Полярка», которая в этом году посвящена теме свободы, сейчас проходят дни прибалтийских стран.
18:27   В Большом Норильске вновь объявили #ЗОЖ_ныевойны-3! Призваться на них могут все желающие от 14 до 30.




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