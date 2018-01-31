Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 января 2018, 10:39



Житель Норильска получил 11 лет колонии строгого режима за убийство своей супруги.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяв с собой нож, мужчина прибыл в подъезд, в котором находилась квартира, где проживала его супруга. Дождавшись появления потерпевшей, он нанес ей ножом удары в область груди, живота и рук, причинив множественные телесные повреждения, в результате которых потерпевшая скончалась. После совершения преступления убийца с места происшествия скрылся. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении убийства своей супруги и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Просмотров:186 Судом установлено, что на убийство мужчина решился в сентябре 2017 года на почве личных неприязненных отношений к своей супруге, с которой на тот момент времени совместно уже не проживал.Находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяв с собой нож, мужчина прибыл в подъезд, в котором находилась квартира, где проживала его супруга. Дождавшись появления потерпевшей, он нанес ей ножом удары в область груди, живота и рук, причинив множественные телесные повреждения, в результате которых потерпевшая скончалась. После совершения преступления убийца с места происшествия скрылся.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении убийства своей супруги и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.