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31 января 2018, 11:07



Завтра в Норильске стартует Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует». А сегодня норильских танцоров приглашают на матер-класс.

Сегодня в Молодежном центре для участников конкурса члены жюри проведут серию мастер-классов по различным танцевальным направлениям. Конкурсные соревнования пройдут 1 и 2 февраля в Большом зале городского Центра культуры. Членами жюри будут просмотрены 240 танцевальных номеров. 4 февраля состоятся два гала-концерта - в 11.00 и 15.00, в программе которых предусмотрены выступления участников конкурса, показательные номера творческих мастерских, выступления членов жюри и награждение участников с вручением призов и подарков. Цель конкурса - поддержка юных талантов, детского и молодежного творчества, создание творческой лаборатории для обучения и обмена мнениями между участниками, членами жюри, педагогами и гостями конкурса, создание качественной базы для демонстрации танцевального мастерства коллективов города и региона. Конкурс проводится при поддержке ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», группы компаний «Маренго», WEB-издательства «Век информации», магазина «Книжная сцена», интернет-магазина для танцоров dancerussia-shop.ru. Информационную поддержку оказывает крупнейший танцевальный интернет-ресурс dancerussia.ru. Организаторами конкурса являются: управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, МБУК «Городской Центр культуры», проект «Танцевальный клондайк».

Просмотров:117 На участие в конкурсе заявились около 50 любительских и профессиональных танцевальных коллективов, дуэтов и солистов в возрасте от 3 до 35 лет.Сегодня в Молодежном центре для участников конкурса члены жюри проведут серию мастер-классов по различным танцевальным направлениям.Конкурсные соревнования пройдут 1 и 2 февраля в Большом зале городского Центра культуры. Членами жюри будут просмотрены 240 танцевальных номеров.4 февраля состоятся два гала-концерта - в 11.00 и 15.00, в программе которых предусмотрены выступления участников конкурса, показательные номера творческих мастерских, выступления членов жюри и награждение участников с вручением призов и подарков.Цель конкурса - поддержка юных талантов, детского и молодежного творчества, создание творческой лаборатории для обучения и обмена мнениями между участниками, членами жюри, педагогами и гостями конкурса, создание качественной базы для демонстрации танцевального мастерства коллективов города и региона.Конкурс проводится при поддержке ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», группы компаний «Маренго», WEB-издательства «Век информации», магазина «Книжная сцена», интернет-магазина для танцоров dancerussia-shop.ru. Информационную поддержку оказывает крупнейший танцевальный интернет-ресурс dancerussia.ru.Организаторами конкурса являются: управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, МБУК «Городской Центр культуры», проект «Танцевальный клондайк».