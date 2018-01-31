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31 января 2018, 11:43



Пурга чтецам не помешала. I и II этапы Фестиваля-конкурса литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященного 65-летнему юбилею города Норильска, успешно прошли в Кайеркане.

Второй этап по выразительному чтению стихотворных произведений о Норильске и Таймыре прошел в культурно-досуговом центре «Юбилейный». Организаторы приняли решение значительно увеличить количество участников фестивального III этапа, так как практически все выступающие были прекрасно подготовлены, а педагоги-наставники конкурсантов серьезно подошли к выбору литературного материала. В качестве благодарности за участие и поддержку творческой инициативы одаренные норильчане (и дети, и взрослые) были награждены дипломами фестиваля и ценными призами от КДЦ «Юбилейный». Но главной наградой для 45 лучших чтецов станет участие в записи аудиосборника «Моя снежная Родина» и сувениры от Кайерканского территориального управления администрации города Норильска. Цель фестиваля - возрождение традиции звучащего слова, обращение к теме малой родины, выявление и поддержка одаренных норильчан, а также создание аудиосборника «Моя снежная Родина» с последующим выпуском CD-диска. Запись чтецов – победителей конкурса состоится 1 и 2 февраля. Транслировать эти записи по «Радиовестнику» Кайеркана будут в выходные и праздничные дни.

Просмотров:90 На участие в конкурсе поступило более 75 заявок от восьми учреждений района. В числе активистов - гимназия № 11, школы № 37, 40 и 45, детские сады № 84 и № 75, а также КДЦ «Юбилейный» и Дом детского творчества.Второй этап по выразительному чтению стихотворных произведений о Норильске и Таймыре прошел в культурно-досуговом центре «Юбилейный». Организаторы приняли решение значительно увеличить количество участников фестивального III этапа, так как практически все выступающие были прекрасно подготовлены, а педагоги-наставники конкурсантов серьезно подошли к выбору литературного материала.В качестве благодарности за участие и поддержку творческой инициативы одаренные норильчане (и дети, и взрослые) были награждены дипломами фестиваля и ценными призами от КДЦ «Юбилейный». Но главной наградой для 45 лучших чтецов станет участие в записи аудиосборника «Моя снежная Родина» и сувениры от Кайерканского территориального управления администрации города Норильска.Цель фестиваля - возрождение традиции звучащего слова, обращение к теме малой родины, выявление и поддержка одаренных норильчан, а также создание аудиосборника «Моя снежная Родина» с последующим выпуском CD-диска.Запись чтецов – победителей конкурса состоится 1 и 2 февраля. Транслировать эти записи по «Радиовестнику» Кайеркана будут в выходные и праздничные дни.