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31 января 2018, 11:57



В школах могут появиться уроки психологии? Проект разрабатывает Минздрав РФ.

«Наш центр уже написал учебники по психологии с 3-го по 11-й класс. Есть рабочие тетради для учеников с вопросами и ответами. Всё передано в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование», — сказал Кекелидзе на круглом столе в «Известиях», где эксперты обсудили причины подростковой и молодежной агрессии. По словам Кекелидзе, центр рассчитывает получить рецензию, чтобы внести правки, к концу февраля. «После этого мы намереваемся отдать пособия в Минобразования. А уже после оценки Минобразования можно будет внедрять. Но ведь еще нужны те, кто будет обучать. И для них тоже нужны учебники. Это мы будем делать совместно с Минобром», — отметил психиатр. Программа для курсов повышения квалификации учителя раз в пять лет тоже уже написана, цитирует издание Кекелидзе.

Просмотров:113 Предмет «психология» могут ввести в школьную программу. Об этом заявил Зураб Кекелидзе, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава РФ, пишут «Известия».«Наш центр уже написал учебники по психологии с 3-го по 11-й класс. Есть рабочие тетради для учеников с вопросами и ответами. Всё передано в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование», — сказал Кекелидзе на круглом столе в «Известиях», где эксперты обсудили причины подростковой и молодежной агрессии.По словам Кекелидзе, центр рассчитывает получить рецензию, чтобы внести правки, к концу февраля. «После этого мы намереваемся отдать пособия в Минобразования. А уже после оценки Минобразования можно будет внедрять. Но ведь еще нужны те, кто будет обучать. И для них тоже нужны учебники. Это мы будем делать совместно с Минобром», — отметил психиатр.Программа для курсов повышения квалификации учителя раз в пять лет тоже уже написана, цитирует издание Кекелидзе.