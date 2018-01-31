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31 января 2018, 12:25



PolArt-резиденция Музея Норильска представляет третьего резидента творческого сезона 2017-2018. Ею стала питерская художница Людмила Лунц.

Людмила Лунц – член Союза художников России (с 2015 г.), выпускница академии художеств им. Репина, автор уникального дневникового жанра «уланг». Участница российских и международных фестивалей и биеннале. В биографии молодой художницы персональная выставка в музее современного искусства «Эрарта», хранение произведений в электронной коллекции музея, экспонирование работ в музеях и выставочных пространствах Москвы, Казани, Чебоксар, Тольятти и других городов. Наставниками Людмилы были режиссер анимационных фильмов Иван Максимов и известный иллюстратор-минималист Игорь Улагин, его именем назван авторский жанр Людмилы Лунц. Более семи лет девушка увлечена репортажными зарисовками в самобытном и уникальном жанре «уланг». «Уланги» - это дневниковый жанр: рассказы в картинках людям о людях. Почему я отнесла «уланги» к жанру? Потому что в изобразительном искусстве нашлось место всему, кроме дневников. А что такое дневник для художника - это, прежде всего, его размышления и наблюдения в рисунках. И отчего бы эти мысли не сделать отдельным жанром дневника или репортажным искусством? Тем более что сейчас эпоха социальных сетей, а «уланги» через картинку и текст, который сопровождает её, рассказывают о самых интересных и свежих событиях, местах и людях», - поясняет Людмила Лунц. Именно в этом направлении будет создан норильский проект художницы «Жизнь, как чудо». В рамках резиденции Людмила Лунц планирует исследовать городскую среду, познакомиться с норильчанами, постараться понять их и представить свой художественный взгляд на город в удивительной технике «уланг». Резидент также предложит норильчанам ближе познакомиться и попробовать себя в этом жанре на мастер-классе. Каким увидит и изобразит наш город художница, норильчане увидят на итоговой выставке через три недели работы Людмилы в Норильске.

Просмотров:115 1 февраля в 18.30 в музейной арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1) состоится презентация ее проекта «Жизнь, как чудо». Знакомство с резидентом пройдет в формате artist-talk. Художница расскажет о своих проектах и личном художественном опыте в авторском дневниковом жанре «уланг».Людмила Лунц – член Союза художников России (с 2015 г.), выпускница академии художеств им. Репина, автор уникального дневникового жанра «уланг». Участница российских и международных фестивалей и биеннале. В биографии молодой художницы персональная выставка в музее современного искусства «Эрарта», хранение произведений в электронной коллекции музея, экспонирование работ в музеях и выставочных пространствах Москвы, Казани, Чебоксар, Тольятти и других городов. Наставниками Людмилы были режиссер анимационных фильмов Иван Максимов и известный иллюстратор-минималист Игорь Улагин, его именем назван авторский жанр Людмилы Лунц. Более семи лет девушка увлечена репортажными зарисовками в самобытном и уникальном жанре «уланг».«Уланги» - это дневниковый жанр: рассказы в картинках людям о людях. Почему я отнесла «уланги» к жанру? Потому что в изобразительном искусстве нашлось место всему, кроме дневников. А что такое дневник для художника - это, прежде всего, его размышления и наблюдения в рисунках. И отчего бы эти мысли не сделать отдельным жанром дневника или репортажным искусством? Тем более что сейчас эпоха социальных сетей, а «уланги» через картинку и текст, который сопровождает её, рассказывают о самых интересных и свежих событиях, местах и людях», - поясняет Людмила Лунц.Именно в этом направлении будет создан норильский проект художницы «Жизнь, как чудо». В рамках резиденции Людмила Лунц планирует исследовать городскую среду, познакомиться с норильчанами, постараться понять их и представить свой художественный взгляд на город в удивительной технике «уланг». Резидент также предложит норильчанам ближе познакомиться и попробовать себя в этом жанре на мастер-классе. Каким увидит и изобразит наш город художница, норильчане увидят на итоговой выставке через три недели работы Людмилы в Норильске.