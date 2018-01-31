Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 января 2018, 12:49



Во время морозов безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта.

Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на законопроект, находящийся на рассмотрении в правительстве. Поправка к статье об ответственности безбилетных гласит, что «зайцев» по-прежнему можно высадить из транспорта, исключение составляют случаи угрозы жизни и здоровью. Будут ли для разных регионов России предложены свои параметры «морозов», пока не известно. Какое наказание будет ждать кондуктора, высадившего нелегального пассажира, сейчас решается. Интересный факт приводит НИА-Красноярск, в столице края иностранец-безбилетник пытался дать взятку полицейскому, за что заплатил в казну государства 40 тысяч рублей.

Просмотров:112 Минтранс России предложил законопроект, запрещающий высадку из общественного транспорта пассажиров без билета во время мороза. Предложение касается как автобусов, так и электричек.Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на законопроект, находящийся на рассмотрении в правительстве. Поправка к статье об ответственности безбилетных гласит, что «зайцев» по-прежнему можно высадить из транспорта, исключение составляют случаи угрозы жизни и здоровью.Будут ли для разных регионов России предложены свои параметры «морозов», пока не известно. Какое наказание будет ждать кондуктора, высадившего нелегального пассажира, сейчас решается. Интересный факт приводит НИА-Красноярск, в столице края иностранец-безбилетник пытался дать взятку полицейскому, за что заплатил в казну государства 40 тысяч рублей.