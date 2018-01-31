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31 января 2018, 13:22



Более девяти тысяч жителей края заболели ОРВИ и гриппом. В Норильске случаев гриппа не зарегистрировано.

В Норильске показатель заболеваемости гриппом и вирусными заболеваниями по сравнению со средними многолетними значениями на данный период в целом по населению ниже эпидпорога на 30,6%. При этом в разных возрастных категориях показатель существенно отличается. Так, по взрослому населению от 15 лет и старше он составляет 37,2%; по детям от нуля до двух лет – 23,5%; по детям от трех до шести лет – 49,1%; от семи до 14 лет – 38%, рассказал «Норильским новостям» заведующий отделом эпидемиологии ЦГиС в Красноряском крае по г. Норильску Сергей Банин. Он также отметил, что в текущий зимний период в посевах не выявлено ни одного случая обнаружения вируса гриппа штаммов А и Б, которые обычно распространяются на территории Красноярскогго края. Не выявлено также ни одного случая пандемических вирусов. Отметим, несколько лет назад в Норильске было зарегистрировано пару случаев обнаружения вируса свиного гриппа. На прошедшей неделе, согласно данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Красноярского края среди населения преимущественно циркулировали вирусы негриппозной этиологии.

Просмотров:110 За прошедшую неделю на территории Красноярского края заболели ОРВИ и гриппом 9338 человек. При этом больше половины - 5887 человек - жители самого Красноярска. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 29,4%, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.В Норильске показатель заболеваемости гриппом и вирусными заболеваниями по сравнению со средними многолетними значениями на данный период в целом по населению ниже эпидпорога на 30,6%. При этом в разных возрастных категориях показатель существенно отличается. Так, по взрослому населению от 15 лет и старше он составляет 37,2%; по детям от нуля до двух лет – 23,5%; по детям от трех до шести лет – 49,1%; от семи до 14 лет – 38%, рассказал «Норильским новостям» заведующий отделом эпидемиологии ЦГиС в Красноряском крае по г. Норильску Сергей Банин.Он также отметил, что в текущий зимний период в посевах не выявлено ни одного случая обнаружения вируса гриппа штаммов А и Б, которые обычно распространяются на территории Красноярскогго края. Не выявлено также ни одного случая пандемических вирусов. Отметим, несколько лет назад в Норильске было зарегистрировано пару случаев обнаружения вируса свиного гриппа.На прошедшей неделе, согласно данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Красноярского края среди населения преимущественно циркулировали вирусы негриппозной этиологии.