|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
16:09 В Красноярском крае сократят 253 дорожных полицейских, из них 14 – в Норильске
15:47 «Маршрутами Урванцева». Выставка, посвященная 125-летию первого первооткрывателя Норильска, знакомит посетителей с его экспедициями 1919-1934 гг.
15:34 Норильские разработчики высокотехнологичных проектов могут поучаствовать в Open Innovations Startup Tour. Прием заявок на участие стартовал в Красноярске.
15:24 Новые кадровые назначения в правительстве Красноярского края. Сегодня Александр Усс подписал два распоряжения.
15:13 Сегодня начал работать новый порядок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.
14:58 Сегодня в норильский театр возвращаются «Братья Ч.».
13:46 11 норильских педагогов дают сегодня открытые уроки «лентой» - в течение всего дня, с 08.00 до 17.00. В городе проходит третий этап муниципального конкурса «Учитель года».
13:34 Более 4 млрд из краевой казны пойдут на достройку объектов, начатых в прошлом году, включая перинатальный центр Норильска. Проект корректировки бюджета рассмотрят депутаты ЗСК.
13:22 Более девяти тысяч жителей края заболели ОРВИ и гриппом. В Норильске случаев гриппа не зарегистрировано.
12:49 Во время морозов безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх