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31 января 2018, 13:34



Более 4 млрд из краевой казны пойдут на достройку объектов, начатых в прошлом году, включая перинатальный центр Норильска. Проект корректировки бюджета рассмотрят депутаты ЗСК.

1,8 млрд в названной сумме доходов – налоговые и неналоговые поступления, которые увеличатся в связи с изменениями законодательства о налоге на имущество организаций, рассказали в минфине. 2,4 млрд — это дополнительные средства федерации, которые будут перечислены в том числе на лекарственное обеспечение и создание новых мест в школах (более 890 млн на каждую из целей). Более 500 млн рублей – деньги на выплату новых пособий на рождение первого ребенка. Вырастет и объем дотаций краю из федеральной казны - на 1,6 млрд рублей. Дополнительные деньги пойдут в первую очередь на развитие красноярской инфраструктуры к Универсиаде: благоустройство, ремонт дорог, переселение из аварийных домов, покупку дорожной техники. 606 млн будет потрачено на улучшение внешнего облика Красноярска. По 200 млн – на спецтехнику для уборки улиц и обустройство территории специализированного автопарка Универсиады. На 100 млн рублей увеличат сумму на покупку новых автобусов. Общее дополнительное финансирование подготовки к Играм составит 3 млрд рублей. Более 4 млрд пойдут на достройку объектов, начатых в прошлом году, включая перинатальный центр Норильска и ремонт дорог. В целом, согласно проекту обновленного бюджета, внесенному в Заксобрание, доходы края составят 223,2 млрд рублей, расходы – 242,4 млрд рублей, дефицит – 19,2 млрд рублей, говорится в сообщении.

Просмотров:99 Доходы бюджета Красноярского края увеличатся в 2018 году на 5,8 млрд рублей, расходы – на 10,1 млрд рублей, а дефицит, таким образом, на 4,4 млрд. Измененный проект бюджета представлен в Заксобрание, сообщает НИА-Красноярск.1,8 млрд в названной сумме доходов – налоговые и неналоговые поступления, которые увеличатся в связи с изменениями законодательства о налоге на имущество организаций, рассказали в минфине. 2,4 млрд — это дополнительные средства федерации, которые будут перечислены в том числе на лекарственное обеспечение и создание новых мест в школах (более 890 млн на каждую из целей). Более 500 млн рублей – деньги на выплату новых пособий на рождение первого ребенка.Вырастет и объем дотаций краю из федеральной казны - на 1,6 млрд рублей.Дополнительные деньги пойдут в первую очередь на развитие красноярской инфраструктуры к Универсиаде: благоустройство, ремонт дорог, переселение из аварийных домов, покупку дорожной техники.606 млн будет потрачено на улучшение внешнего облика Красноярска. По 200 млн – на спецтехнику для уборки улиц и обустройство территории специализированного автопарка Универсиады. На 100 млн рублей увеличат сумму на покупку новых автобусов.Общее дополнительное финансирование подготовки к Играм составит 3 млрд рублей.Более 4 млрд пойдут на достройку объектов, начатых в прошлом году, включая перинатальный центр Норильска и ремонт дорог.В целом, согласно проекту обновленного бюджета, внесенному в Заксобрание, доходы края составят 223,2 млрд рублей, расходы – 242,4 млрд рублей, дефицит – 19,2 млрд рублей, говорится в сообщении.