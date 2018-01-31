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31 января 2018, 13:46



11 норильских педагогов дают сегодня открытые уроки «лентой» - в течение всего дня, с 08.00 до 17.00. В городе проходит третий этап муниципального конкурса «Учитель года».

Изначально в конкурсе участвовал 21 учитель, к третьему этапу подошли 11. По сути, это полуфинал, его название «Открытый урок» говорит само за себя. Открытые уроки проходят в лицее № 3, и это не случайно - педагог этого образовательного учреждения, Светлана Юдина, стала абсолютным победителем «Учителя года - 2017», а по традиции открытые уроки проводятся в альма-матер прошлогоднего лидера. Итак, за звание учителя года в этом году борются два педагога начальных классов, два математика и два историка, один физик, один учитель английского языка и три преподавателя физкультуры. Из 11 конкурсантов пятеро - учителя-мужчины. «На следующий этап, а это будет мастер-класс, и он пройдет через неделю, 7 февраля, останутся те из 11 участников сегодняшнего тура, кто наберет не менее 70 процентов от максимально возможных баллов, полученных за открытый урок», - прокомментировала сегодняшнее конкурсное испытание Оксана Шемрук, специалист методического центра управления образования. По ее мнению, конкурс в этом году проходит на высоком уровне. Как обычно, самые достойные педагоги, ставшие финалистами, поедут защищать честь Норильска на краевом этапе состязания «Учитель года» в Красноярск.

Просмотров:43 Первые два тура прошли в декабре. На них учителя, заявившиеся на конкурс, писали эссе на тему педагогической философии и состязались в такой специфической дисциплине, как «Методическое объединение», представив свое видение подачи материала школьникам.Изначально в конкурсе участвовал 21 учитель, к третьему этапу подошли 11. По сути, это полуфинал, его название «Открытый урок» говорит само за себя. Открытые уроки проходят в лицее № 3, и это не случайно - педагог этого образовательного учреждения, Светлана Юдина, стала абсолютным победителем «Учителя года - 2017», а по традиции открытые уроки проводятся в альма-матер прошлогоднего лидера.Итак, за звание учителя года в этом году борются два педагога начальных классов, два математика и два историка, один физик, один учитель английского языка и три преподавателя физкультуры. Из 11 конкурсантов пятеро - учителя-мужчины.«На следующий этап, а это будет мастер-класс, и он пройдет через неделю, 7 февраля, останутся те из 11 участников сегодняшнего тура, кто наберет не менее 70 процентов от максимально возможных баллов, полученных за открытый урок», - прокомментировала сегодняшнее конкурсное испытание Оксана Шемрук, специалист методического центра управления образования. По ее мнению, конкурс в этом году проходит на высоком уровне.Как обычно, самые достойные педагоги, ставшие финалистами, поедут защищать честь Норильска на краевом этапе состязания «Учитель года» в Красноярск.