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31 января 2018, 14:58

Сегодня в норильский театр возвращаются «Братья Ч.».


Спектакль режиссера Тимура Насирова из Новосибирска, поставленный с норильскими артистами по пьесе Елены Греминой, снова включен в репертуар нашего театра.
Напомним, постановка появилась благодаря лаборатории современной драматургии «Полярка» 2013 года. Созданный тогда за четыре дня эскиз большинством голосов был принят зрителями. Спектакль стал репертуарным, успешно шел два года в формате «средней сцены», был высоко оценен на краевом фестивале «Театральная весна» в 2014 году, получив «маску».
Пьеса Греминой - черновик ненаписанного романа, своеобразные «апрельские тезисы» по биографии Антона Павловича Чехова. В ней рассказывается о том, как молодой, начинающий литератор вынужден содержать на свои скромные заработки семью - разорившегося отца, четырех братьев и сестру, пытается заставить своих братьев заняться делом.
В спектакле заняты артисты Денис Ганин (Антон), Александр Глушков (отец), Дарья Дороготовцева (Дуня), Николай Каверин (Николай, старший брат), Роман Лесик (Александр, старший брат), Юлия Новикова (Наташа).
Последние время постановка не включалась в репертуар Заполярного театра драмы, и вот этот драматичный спектакль снова можно увидеть, только теперь на малой сцене театра и с введением новых актеров.

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