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31 января 2018, 15:13



Сегодня начал работать новый порядок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.



Просмотров:157 С этого дня в территориальные избирательные комиссии, МФЦ или через сайт госуслуг можно подавать заявление, чтобы 18 марта 2018 года проголосовать на том избирательном участке, который будет максимально приближен к месту нахождения избирателя.