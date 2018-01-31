Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 января 2018, 15:24



Новые кадровые назначения в правительстве Красноярского края. Сегодня Александр Усс подписал два распоряжения.

Андрей Леонидович Игнатенко занял должность заместителя руководителя администрации губернатора Красноярского края. Владимир Данилович Богданов, до последнего времени находившийся в статусе исполняющего обязанности начальника управления территориальной политики губернатора Красноярского края, возглавил это подразделение. Андрей Игнатенко и Владимир Богданов вступят в должности 1 февраля 2018 года, сообщается на официальном портале Красноярского края.

Просмотров:186 Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжения о двух кадровых назначениях.Андрей Леонидович Игнатенко занял должность заместителя руководителя администрации губернатора Красноярского края.Владимир Данилович Богданов, до последнего времени находившийся в статусе исполняющего обязанности начальника управления территориальной политики губернатора Красноярского края, возглавил это подразделение.Андрей Игнатенко и Владимир Богданов вступят в должности 1 февраля 2018 года, сообщается на официальном портале Красноярского края.