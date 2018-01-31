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31 января 2018, 15:34



Норильские разработчики высокотехнологичных проектов могут поучаствовать в Open Innovations Startup Tour. Прием заявок на участие стартовал в Красноярске.

Региональный этап всероссийского роуд-шоу Open Innovations Startup Tour в Красноярске пройдет 19-20 февраля 2018 года. К участию приглашаются разработчики высокотехнологичных проектов, предприниматели, резиденты бизнес-инкубаторов, студенты вузов, заинтересованные в продвижении своих инновационных стартапов. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте startup-tour.ru, заполнить заявку и загрузить презентацию конкурсного проекта в личном кабинете. Прием заявок на конкурс завершается за две недели до мероприятия. Организатором Тура выступает Фонд «Сколково» при содействии ведущих институтов развития. Эксперты Фонда вместе с венчурными инвесторами, менторами и бизнес-ангелами проведут образовательные мероприятия для начинающих предпринимателей. Каждый участник сможет получить компетентный отзыв о своем проекте и детальный анализ его сильных и слабых сторон. Двухдневная программа регионального этапа включает конкурс и конференцию для стартапов. По итогам конкурса жюри выберет лучшие проекты по нескольким направлениям, в том числе по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. По итогам конкурсного отбора эксперты определят наиболее перспективные проекты для их дальнейшего развития и продвижения. Кроме того, стартап-команды получат приглашения на ключевые мероприятия и конкурсы российского рынка инноваций, в том числе на самую крупную в России стартап-конференцию Startup Village. «Стартап-тур создавался для того, чтобы предприниматели из российских регионов имели возможность осуществлять обмен лучшими практиками и навыками. Это не маркетинговое мероприятие и не продвижение бренда организаторов, а серьезный образовательный проект, сфокусированный в первую очередь на обучении и нацеленный на развитие технологического предпринимательства», – уверен советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен. Напомним, Open Innovations Startup Tour (стартап-тур «Открытые инновации») проводится в различных городах России с 2011 года. В этом году в поисках перспективных инновационных разработок Стартап Тур побывает в 11 российских городах – от Калининграда до Южно-Сахалинска. Красноярск станет вторым городом в России, который примет тур в 2018 году. Соорганизаторами Open Innovations Startup Tour 2018 выступают Российская венчурная компания (РВК), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Агентство по технологическому развитию (АНО «АТР»), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фонд «ВЭБ Инновации», Фонд «Росинфокоминвест», Фонд инфраструктурных и образовательных проектов Роснано (ФИОП РОСНАНО), Корпорация МСП.

Просмотров:159 В Красноярске стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Open Innovations Startup Tour – крупнейшем в России мероприятии по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, сообщает НИА-Красноярск.Региональный этап всероссийского роуд-шоу Open Innovations Startup Tour в Красноярске пройдет 19-20 февраля 2018 года. К участию приглашаются разработчики высокотехнологичных проектов, предприниматели, резиденты бизнес-инкубаторов, студенты вузов, заинтересованные в продвижении своих инновационных стартапов. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте startup-tour.ru, заполнить заявку и загрузить презентацию конкурсного проекта в личном кабинете. Прием заявок на конкурс завершается за две недели до мероприятия.Организатором Тура выступает Фонд «Сколково» при содействии ведущих институтов развития. Эксперты Фонда вместе с венчурными инвесторами, менторами и бизнес-ангелами проведут образовательные мероприятия для начинающих предпринимателей. Каждый участник сможет получить компетентный отзыв о своем проекте и детальный анализ его сильных и слабых сторон.Двухдневная программа регионального этапа включает конкурс и конференцию для стартапов. По итогам конкурса жюри выберет лучшие проекты по нескольким направлениям, в том числе по биомедицине, промышленным и информационным технологиям.По итогам конкурсного отбора эксперты определят наиболее перспективные проекты для их дальнейшего развития и продвижения. Кроме того, стартап-команды получат приглашения на ключевые мероприятия и конкурсы российского рынка инноваций, в том числе на самую крупную в России стартап-конференцию Startup Village. «Стартап-тур создавался для того, чтобы предприниматели из российских регионов имели возможность осуществлять обмен лучшими практиками и навыками. Это не маркетинговое мероприятие и не продвижение бренда организаторов, а серьезный образовательный проект, сфокусированный в первую очередь на обучении и нацеленный на развитие технологического предпринимательства», – уверен советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.Напомним, Open Innovations Startup Tour (стартап-тур «Открытые инновации») проводится в различных городах России с 2011 года. В этом году в поисках перспективных инновационных разработок Стартап Тур побывает в 11 российских городах – от Калининграда до Южно-Сахалинска. Красноярск станет вторым городом в России, который примет тур в 2018 году. Соорганизаторами Open Innovations Startup Tour 2018 выступают Российская венчурная компания (РВК), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Агентство по технологическому развитию (АНО «АТР»), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фонд «ВЭБ Инновации», Фонд «Росинфокоминвест», Фонд инфраструктурных и образовательных проектов Роснано (ФИОП РОСНАНО), Корпорация МСП.