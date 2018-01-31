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31 января 2018, 15:47



«Маршрутами Урванцева». Выставка, посвященная 125-летию первого первооткрывателя Норильска, знакомит посетителей с его экспедициями 1919-1934 гг.

«Музей представил на выставке практически все, что связано с именем Урванцева, - рассказывает заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Норильска Инна Плужникова. - Например, очень широко показан фотоархив Николая Урванцева, его альбомы, иллюстрирующие Хантайскую экспедицию, экспедицию по Северной Земле, по Таймыру. Многие из фотографий ранее ни разу не были опубликованы. Здесь же его личные вещи – компас, дневники, канцелярские принадлежности, книги – по завещанию Урванцева материалы личного архива были переданы в Музей Норильска». Выставка разделена на экспедиции, проходя по ней, можно путешествовать вместе с Урванцевым по норильской долине, северным районам, сплавляться по рекам Хантайке и Пясине. Символический старт всех маршрутов – у нулевого пикета, почти такого же, что установил Урванцев при рождении Норильска. Заскучать здесь посетителям не удастся, а детям выставка будет особенно интересна. По сути это большая квест-программа с играми и загадками. Например, в маленькую темную штольню нужно заходить с фонариком, рассматривая в неровном свете образцы горных пород и решая задания. Рядом оборудована небольшая лаборатория, где детские группы будут проводить простейшие опыты с образцами. Затем – обучение запрягать собачьи упряжки, на каких путешественники прошли всю Северо-Земельную экспедицию. Словом, на выставке много того, что может увлечь детей и заставить их мечтать о путешествиях по маршрутам Урванцева.

Просмотров:171 Выставку презентовали 30 января – в день, который сам юбиляр считал датой своего рождения (официально же она празднуется на день раньше). Гости музея в этот вечер вспоминали различные ипостаси этого необычного человека – геолога, первооткрывателя, географа, который за свой век совершил столько, что хватило бы на десятерых. Как поведал председатель КИТа Станислав Стрючков, последнее географическое открытие на планете – открытие Северной Земли - было сделано в 1932 году экспедицией Ушакова под научным руководством нашего Николая Урванцев.«Музей представил на выставке практически все, что связано с именем Урванцева, - рассказывает заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Норильска Инна Плужникова. - Например, очень широко показан фотоархив Николая Урванцева, его альбомы, иллюстрирующие Хантайскую экспедицию, экспедицию по Северной Земле, по Таймыру. Многие из фотографий ранее ни разу не были опубликованы. Здесь же его личные вещи – компас, дневники, канцелярские принадлежности, книги – по завещанию Урванцева материалы личного архива были переданы в Музей Норильска».Выставка разделена на экспедиции, проходя по ней, можно путешествовать вместе с Урванцевым по норильской долине, северным районам, сплавляться по рекам Хантайке и Пясине. Символический старт всех маршрутов – у нулевого пикета, почти такого же, что установил Урванцев при рождении Норильска.Заскучать здесь посетителям не удастся, а детям выставка будет особенно интересна. По сути это большая квест-программа с играми и загадками. Например, в маленькую темную штольню нужно заходить с фонариком, рассматривая в неровном свете образцы горных пород и решая задания. Рядом оборудована небольшая лаборатория, где детские группы будут проводить простейшие опыты с образцами. Затем – обучение запрягать собачьи упряжки, на каких путешественники прошли всю Северо-Земельную экспедицию. Словом, на выставке много того, что может увлечь детей и заставить их мечтать о путешествиях по маршрутам Урванцева.