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31 января 2018, 16:09



В Красноярском крае сократят 253 дорожных полицейских, из них 14 – в Норильске.

«Сокращение сотрудников ГИБДД связано с оптимизацией их деятельности. – пояснил Геннадий Маслов. – Для контроля за безопасностью на дорогах в большинстве регионов используется все больше технических средств: видеокамеры, скоростемеры. Технические средства избавляют от необходимости нахождения сотрудников ГИБДД на дорогах. К сожалению, в Норильске пока не хватает камер видеонаблюдения, но работа в этом направлении ведется». Между тем, статистика ДТП в Норильске неутешительна. Общее количество ДТП в 2017 году в сравнении с 2016 выросло на 16,5 процента, со 163 случаев в 2016-м до 190 в 2017 году. Не стало меньше и пострадавших. Если в 2016-м их было 245 человек, то в 2017-м 266. Из положительной динамики отмечено уменьшение числа несовершеннолетних, ставших участниками ДТП, с 32 человек в 2016-м до 30 в 2017 году. Меньше зарегистрировано и погибших в дорожных авариях: в 2016-м – 15 человек, в 2017-м – 12, в том числе один ребенок. Полицейские это связывают с хорошей совместной профилактической работой в школах, где дети изучают все нюансы правил дорожного движения.

Просмотров:170 Из действующих в настоящее время 64 дорожных полицейских в Норильске останется 50 человек, под сокращение попадут 14 сотрудников ГИБДД. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела МВД России по городу Норильску Геннадий Маслов. Никто из сокращенных сотрудников без работы не останется, всем им будут предложены вакантные должности в других подразделениях, отметил главный норильский полицейский. По его словам, в целом недокомплект сотрудников по отделу МВД составляет шесть процентов – это чуть более 40 человек. Неудобство при переходе из одного подразделения в другие для бывших сотрудников ГИБДД вызвано необходимостью пройти переподготовку.«Сокращение сотрудников ГИБДД связано с оптимизацией их деятельности. – пояснил Геннадий Маслов. – Для контроля за безопасностью на дорогах в большинстве регионов используется все больше технических средств: видеокамеры, скоростемеры. Технические средства избавляют от необходимости нахождения сотрудников ГИБДД на дорогах. К сожалению, в Норильске пока не хватает камер видеонаблюдения, но работа в этом направлении ведется».Между тем, статистика ДТП в Норильске неутешительна. Общее количество ДТП в 2017 году в сравнении с 2016 выросло на 16,5 процента, со 163 случаев в 2016-м до 190 в 2017 году. Не стало меньше и пострадавших. Если в 2016-м их было 245 человек, то в 2017-м 266. Из положительной динамики отмечено уменьшение числа несовершеннолетних, ставших участниками ДТП, с 32 человек в 2016-м до 30 в 2017 году. Меньше зарегистрировано и погибших в дорожных авариях: в 2016-м – 15 человек, в 2017-м – 12, в том числе один ребенок. Полицейские это связывают с хорошей совместной профилактической работой в школах, где дети изучают все нюансы правил дорожного движения.