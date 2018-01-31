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31 января 2018, 16:25



«Норильский никель» объявляет предварительные производственные результаты за четвертый квартал, полный 2017 год и производственный прогноз на 2018 год.

«Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей, которое было ознаменовано выводом Талнахской обогатительной фабрики на проектную мощность и уровни извлечения, а также нормализацией запасов незавершенного производства, мы полностью выполнили производственный план 2017 года. Объемы выпуска основных металлов из собственного сырья выросли на 7-15% относительно 2016 года, а рост производства меди и платины превысил целевые показатели. В прошлом году была начата переработка медесодержащего концентрата, купленного у корпорации Ростех. В результате успешной реконфигурации перерабатывающих мощностей рафинировочный завод в Финляндии Norilsk Nickel Harjavalta был практически полностью переведен на переработку собственного российского сырья компании, что позволило существенно сократить низкорентабельную переработку сырья третьих лиц. На текущий год запланирована активная фаза модернизации и расширения рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В 2018 году планируется дальнейший рост производства меди как на наших существующих мощностях, так и за счет запуска Быстринского ГОКа. Мы в целом подтверждаем ранее опубликованный прогноз производства на 2018 год по всем металлам, с небольшим риском по металлам платиновой группы, который связан с возможным накоплением металлов на Кольской ГМК из-за модернизации рафинировочных мощностей. В октябре прошлого года на Быстринском ГОКе начались пуско-наладочные работы под нагрузкой, которые движутся по разработанному графику. На 2018 год предприятием запланировано произвести около 35-40 тысяч тонн меди и 150-200 тысяч унций золота в концентрате».

Просмотров:172 Производственные результаты за 2017 год и прогноз на 2018-й прокомментировал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.«Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей, которое было ознаменовано выводом Талнахской обогатительной фабрики на проектную мощность и уровни извлечения, а также нормализацией запасов незавершенного производства, мы полностью выполнили производственный план 2017 года. Объемы выпуска основных металлов из собственного сырья выросли на 7-15% относительно 2016 года, а рост производства меди и платины превысил целевые показатели. В прошлом году была начата переработка медесодержащего концентрата, купленного у корпорации Ростех. В результате успешной реконфигурации перерабатывающих мощностей рафинировочный завод в Финляндии Norilsk Nickel Harjavalta был практически полностью переведен на переработку собственного российского сырья компании, что позволило существенно сократить низкорентабельную переработку сырья третьих лиц.На текущий год запланирована активная фаза модернизации и расширения рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В 2018 году планируется дальнейший рост производства меди как на наших существующих мощностях, так и за счет запуска Быстринского ГОКа. Мы в целом подтверждаем ранее опубликованный прогноз производства на 2018 год по всем металлам, с небольшим риском по металлам платиновой группы, который связан с возможным накоплением металлов на Кольской ГМК из-за модернизации рафинировочных мощностей. В октябре прошлого года на Быстринском ГОКе начались пуско-наладочные работы под нагрузкой, которые движутся по разработанному графику. На 2018 год предприятием запланировано произвести около 35-40 тысяч тонн меди и 150-200 тысяч унций золота в концентрате».