Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 января 2018, 16:56



«Утопия» и «Безумец» закрепились в норильском театре. Мнения зрителей и критиков совпало.

Кроме того, со 2 по 4 февраля эксперты краевого фестиваля «Театральная весна» отсмотрят в нашем городе спектакли «Норильские анекдоты», «Рикки-Тикки-Тави», «Человек из Подольска», «Иван-царевич и Серый Волк», а также постановку «С любимыми не расставайтесь». После просмотра критики и театроведы вынесут вердикт на предмет того, какая из этих работ будет представлять норильский театр на фестивале в Красноярске.

Просмотров:175 Сегодня стало известно, что из эскизов, показанных на лаборатории «Полярка», театром (в том числе благодаря зрительскому голосованию) выбраны две постановки для введения в сценарный репертуар: «Безумец» по пьесе Яна Тятте режиссера Гиртса Эциса (премьера спектакля назначена на апрель) и «Утопия» - режиссер Тимур Файрузов по пьесе Михаила Дурненкова (спектакль в полноценном варианте выйдет предположительно в июне).Кроме того, со 2 по 4 февраля эксперты краевого фестиваля «Театральная весна» отсмотрят в нашем городе спектакли «Норильские анекдоты», «Рикки-Тикки-Тави», «Человек из Подольска», «Иван-царевич и Серый Волк», а также постановку «С любимыми не расставайтесь». После просмотра критики и театроведы вынесут вердикт на предмет того, какая из этих работ будет представлять норильский театр на фестивале в Красноярске.