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31 января 2018, 18:44



Сегодня в Норильске обнаружены провокационные листовки, призывающие к межнациональной розни.

Организация такая действительно существует в Талнахе. И работает она с 2010 года. «Норильские новости» связались с атаманом "Станицы Отдельной" Сергеем Богдановским, который сообщил, что сегодня в 14.30, находясь в одном из торговых центров Талнаха, он сам обнаружил данную листовку. «Я тут же обратился в УВД, написал заявление. Совместно с сотрудниками полиции проехали по району и обнаружили такие же листовки еще по нескольким адресам. Налицо факт провокации. Кому это нужно – не понятно», - сообщил Богдановский. Он также отметил, что по адресу, указанному в листовке, штаб организации не размещается. Такую же листовку несколько дней назад обнаружили на школе № 38, где казаки ведут занятия с учениками. Но ее ребята сорвали и выбросили. «Призывать к каким-то межнациональным распрям мы не можем априори, - отмечает Сергей. - Мы 10 лет работаем с молодежью, занимаемся патриотическим воспитанием, ведем допризывную подготовку старшеклассников. У нас занимаются ребята самых разных национальностей, и никогда никаких недоразумений на этой почве не было. А эта листовка – явная провокация!». В правоохранительных органах «Норильским новостям» подтвердили факт поступления заявления от казачьего атамана. В настоящее время ведется расследование. Стоит отметить, что в УК РФ предусмотрена статья за разжигание межнациональной розни. Наказание по статье 282 предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Просмотров:250 Неизвестные лица расклеили листовки в торговых центрах Талнаха. Их содержание можно расценить как призыв к разжиганию межнациональной розни, сделанный якобы казаками. Указаны координаты штаба "Станицы Отдельной".Организация такая действительно существует в Талнахе. И работает она с 2010 года. «Норильские новости» связались с атаманом "Станицы Отдельной" Сергеем Богдановским, который сообщил, что сегодня в 14.30, находясь в одном из торговых центров Талнаха, он сам обнаружил данную листовку.«Я тут же обратился в УВД, написал заявление. Совместно с сотрудниками полиции проехали по району и обнаружили такие же листовки еще по нескольким адресам. Налицо факт провокации. Кому это нужно – не понятно», - сообщил Богдановский.Он также отметил, что по адресу, указанному в листовке, штаб организации не размещается. Такую же листовку несколько дней назад обнаружили на школе № 38, где казаки ведут занятия с учениками. Но ее ребята сорвали и выбросили.«Призывать к каким-то межнациональным распрям мы не можем априори, - отмечает Сергей. - Мы 10 лет работаем с молодежью, занимаемся патриотическим воспитанием, ведем допризывную подготовку старшеклассников. У нас занимаются ребята самых разных национальностей, и никогда никаких недоразумений на этой почве не было. А эта листовка – явная провокация!».В правоохранительных органах «Норильским новостям» подтвердили факт поступления заявления от казачьего атамана. В настоящее время ведется расследование.Стоит отметить, что в УК РФ предусмотрена статья за разжигание межнациональной розни. Наказание по статье 282 предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.