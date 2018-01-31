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31 января 2018, 18:56

Дудинцу Владу Карасеву срочно требуется помощь неравнодушных норильчан.


Сотрудники Благотворительного фонда «Территория добра» узнали о Владе от красноярских друзей, от бывшей норильчанки, блогера-благотворителя Оксаны Хикматулиной. Девушка рассказала о Владе и его беде. В настоящее время мальчику и его маме уже помогает Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера». Этот фонд обеспечил Влада дорогостоящим медицинским оборудованием. Также помощь в приобретении медицинского оборудования для Влада оказывает телеканал «Спас».
Фонд «Территория добра» окажет помощь в приобретении для мальчика таких жизненно необходимых вещей, как: ортопедическая кровать, чтобы избежать образования пролежней; расходные материалы для медицинского оборудования; специальное питание, которым можно кормить подростка через зонд, и лекарства.
Чтобы собрать средства на помочь Владу Карасеву, Благотворительный фонд «Территория добра» 1 февраля повезет в Дудинку выставку фотографа и волонтера фонда Ольги Александровой «Мой Таймыр». По словам Натальи Солодовник, председателя Благотворительного фонда «Территория добра», выставка несет двойную смысловую нагрузку: она показывает красоту и уникальность северной природы и то, что Таймыр - это место, где всегда помогут людям, попавшим в беду.
1 февраля, в день рождения Влада, в 15 часов эта выставка заработает в помещении театра-студии «Белые птицы» на улице Горького, 32а (4-й этаж). Все, кто захочет помочь Владу, смогут купить авторские фото Ольги Александровой с автографом мастера, а также поучаствовать в мастер-классе по пошиву Щедропсов.
Те, кто не сможет попасть на выставку в Дудинку, могут оказать помощь, переведя средства на счет Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».
ИНН 2457065522
Р/сч. 407 038 10131160016148
БИК 040407627
Назначение платежа: Адресная помощь Владиславу Карасеву.
Дополнительную информацию по оказанию помощи Владу можно получить по телефону (3919) 49-22-33.

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