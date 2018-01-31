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31 января 2018, 19:06



Десятилетнему Владу Якушеву срочно нужен курс реабилитации. Сбор средств ведет Благотворительный фонд «69 параллель».

Средства можно перечислять по следующим платежным реквизитам: Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 Расчет. счет: 40703810331000000797 Получатель: БФ «69 параллель» Так же можно переводить средства на расчетный счет фонда через сбербанк-онлайн или банкомат, назначение платежа - «Благотворительное пожертвование на оплату реабилитации Влада Якушева», а можно положить деньги в ящики для пожертвований, которые находятся в зоомагазинах на улице Московская, 3, или пл.Металлургов, 3, или в магазине «Сундучок идей» на Ленинградской, 3Б.

Просмотров:171 У Влада аутизм, и сейчас он с мамой проходит курс реабилитации в Нижнем Новгороде. Это стало возможным благодаря средствам, собранным во время «Подарошной ярмарки", которая проходила в СРК «Арена» в конце декабря и в новогодние каникулы. Тогда было собрано 216 тысяч 738 рублей. До поездки в Нижний Новгород, в клинику доктора Мышляева, мальчик почти не говорил, произносил только слово «мама», а сейчас он стал произносить отдельные слоги, начал петь. Врачи говорят, что для улучшения и закрепления результатов необходим полный курс восстановительного лечения, который рассчитан на четыре месяца ежедневных процедур. Да и мама считает, что это самое эффективное лечение из всего того, что они уже проходили. Стоимость курса для семьи, где мама растит сына одна, не получая алиментов от отца ребенка, неподъемная - более 600 тысяч рублей. Горожане могут дать шанс Владу на социализацию.Средства можно перечислять по следующим платежным реквизитам:Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНКБИК: 040407627Корр. счет: 30101810800000000627Расчет. счет: 40703810331000000797Получатель: БФ «69 параллель»Так же можно переводить средства на расчетный счет фонда через сбербанк-онлайн или банкомат, назначение платежа - «Благотворительное пожертвование на оплату реабилитации Влада Якушева», а можно положить деньги в ящики для пожертвований, которые находятся в зоомагазинах на улице Московская, 3, или пл.Металлургов, 3, или в магазине «Сундучок идей» на Ленинградской, 3Б.