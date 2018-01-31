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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:32 Два ДТП с промежутком в один час произошли сегодня в Норильске на одном и том же перекрестке.
19:15 Кто виноват и что делать? Угроза нависла над головами норильчан - огромная снежная шапка свисает с козырька балкона девятого этажа дома на Талнахской, 27.
19:06 Десятилетнему Владу Якушеву срочно нужен курс реабилитации. Сбор средств ведет Благотворительный фонд «69 параллель».
18:56 Дудинцу Владу Карасеву срочно требуется помощь неравнодушных норильчан.
18:44 Сегодня в Норильске обнаружены провокационные листовки, призывающие к межнациональной розни.
16:56 «Утопия» и «Безумец» закрепились в норильском театре. Мнения зрителей и критиков совпало.
16:25 «Норильский никель» объявляет предварительные производственные результаты за четвертый квартал, полный 2017 год и производственный прогноз на 2018 год.
16:09 В Красноярском крае сократят 253 дорожных полицейских, из них 14 – в Норильске.
15:47 «Маршрутами Урванцева». Выставка, посвященная 125-летию первого первооткрывателя Норильска, знакомит посетителей с его экспедициями 1919-1934 гг.
15:34 Норильские разработчики высокотехнологичных проектов могут поучаствовать в Open Innovations Startup Tour. Прием заявок на участие стартовал в Красноярске.
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