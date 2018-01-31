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31 января 2018, 19:15



Кто виноват и что делать? Угроза нависла над головами норильчан - огромная снежная шапка свисает с козырька балкона девятого этажа дома на Талнахской, 27.

Обеспокоенные горожане обратились в редакцию «Заполярной правды» с просьбой помочь получить ответ на вопрос, кто в данном случае должен убрать снег? Вопрос оказался актуальным не только для конкретного дома и дискуссионным с точки зрения определения ответственности. Главное уяснить: относится ли крыша балкона к общему имуществу в многоквартирном доме? То есть является ли крыша вашего балкона несущей конструкцией? Эта крыша обслуживает только вашу квартиру или еще какие-нибудь квартиры? В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. В соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ, собственник жилого помещения должен содержать данное помещение. Собственник квартиры обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями. Управляющая организация обслуживает исключительно общедомовое имущество, принадлежащее собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. По словам Ольги Сарычевой, первого заместителя генерального директора ООО «ЖКС», козырьки балконов, даже на последних этажах зданий, находятся в зоне ответственности жильцов, поскольку от крыши до козырька расстояние более двух метров и рабочие с крыши очистить козырек не могут физически. В состав общего домового имущества, в том числе, входят ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая балконные плиты). Об этом говорится в пп. «в» п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491. Козырек над балконом квартиры в перечень общего имущества не входит, поскольку не относится к числу ограждающих несущих конструкций и служит для эксплуатации только одного жилого помещения. Следовательно, очистка с такого козырька от снега и наледи не является обязанностью управляющей организации. Таким образом, жильцам девятого этажа, чтобы избежать ответственности за жизнь и здоровье горожан, пострадавших от обрушения снежной глыбы, необходимо заботиться об очистке снега самостоятельно. Что касается конкретно дома на Талнахской, 27, управляющая компания «ЖКС» обещала отреагировать на обращение редакции и взять ситуацию под контроль.

Просмотров:161 Адрес примечателен тем, что как раз под нависающей шапкой ежедневно проходит масса посетителей почтового отделения, расположенного в соседнем доме на Павлова, 12.Обеспокоенные горожане обратились в редакцию «Заполярной правды» с просьбой помочь получить ответ на вопрос, кто в данном случае должен убрать снег? Вопрос оказался актуальным не только для конкретного дома и дискуссионным с точки зрения определения ответственности.Главное уяснить: относится ли крыша балкона к общему имуществу в многоквартирном доме? То есть является ли крыша вашего балкона несущей конструкцией? Эта крыша обслуживает только вашу квартиру или еще какие-нибудь квартиры?В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. В соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ, собственник жилого помещения должен содержать данное помещение. Собственник квартиры обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями.Управляющая организация обслуживает исключительно общедомовое имущество, принадлежащее собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности.По словам Ольги Сарычевой, первого заместителя генерального директора ООО «ЖКС», козырьки балконов, даже на последних этажах зданий, находятся в зоне ответственности жильцов, поскольку от крыши до козырька расстояние более двух метров и рабочие с крыши очистить козырек не могут физически.В состав общего домового имущества, в том числе, входят ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая балконные плиты). Об этом говорится в пп. «в» п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491. Козырек над балконом квартиры в перечень общего имущества не входит, поскольку не относится к числу ограждающих несущих конструкций и служит для эксплуатации только одного жилого помещения. Следовательно, очистка с такого козырька от снега и наледи не является обязанностью управляющей организации.Таким образом, жильцам девятого этажа, чтобы избежать ответственности за жизнь и здоровье горожан, пострадавших от обрушения снежной глыбы, необходимо заботиться об очистке снега самостоятельно.Что касается конкретно дома на Талнахской, 27, управляющая компания «ЖКС» обещала отреагировать на обращение редакции и взять ситуацию под контроль.