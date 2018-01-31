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31 января 2018, 19:32



Два ДТП с промежутком в один час произошли сегодня в Норильске на одном и том же перекрестке.

На месте ДТП работали автоинспекторы. Не прошло и часа, как на этом же перекрестке, но с другой стороны, «встретились» еще два автомобиля. Приче, по той же схеме. «Богдан» не уступил дорогу «Тойоте-Калдине». К счастью, и здесь обошлось без человеческих жертв, чего не скажешь о технике. Ей предстоит серьезный ремонт. Примечательно, что еще одно ДТП произошло на этом же перекрестке накануне, 30 января. Около 17 часов на перекрестке улиц Б. Хмельницкого и Павлова столкнулись два легковых автомобиля. «Хёндай-Солярис» столкнулся с «Рено-Логан», двигавшимся по главной дороге. В результате столкновения травму получила несовершеннолетняя пассажирка «Рено-Логан». 12-летнюю девочку с черепно-мозговой травмой средней тяжести доставили в городскую больницу.

Просмотров:178 Сегодня около 13 часов на перекрестке улиц Павлова - Б. Хмельницкого водитель "Лады" 10-й модели, двигаясь по второстепенной дороге, проигнорировал знак «Движение без остановки запрещено», не уступил дорогу «Хёндай-Солярис». В итоге столкновения люди не пострадали, обе машины получили повреждения.На месте ДТП работали автоинспекторы. Не прошло и часа, как на этом же перекрестке, но с другой стороны, «встретились» еще два автомобиля. Приче, по той же схеме. «Богдан» не уступил дорогу «Тойоте-Калдине». К счастью, и здесь обошлось без человеческих жертв, чего не скажешь о технике. Ей предстоит серьезный ремонт.Примечательно, что еще одно ДТП произошло на этом же перекрестке накануне, 30 января. Около 17 часов на перекрестке улиц Б. Хмельницкого и Павлова столкнулись два легковых автомобиля. «Хёндай-Солярис» столкнулся с «Рено-Логан», двигавшимся по главной дороге. В результате столкновения травму получила несовершеннолетняя пассажирка «Рено-Логан». 12-летнюю девочку с черепно-мозговой травмой средней тяжести доставили в городскую больницу.