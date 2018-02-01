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1 февраля 2018, 12:03



С сегодняшнего дня в Норильске сотрудники полиции начинают проверку школ на предмет оснащения охранников металлодетекторами.

Норильские полицейские обошли все школы и детские сады города и обнаружили, что никто из сотрудников охранных агентств не имеет при себе средств металлообнаружения. То есть оценить степень безопасности или опасности человека он может только при визуальном осмотре. Определить наличие металлических предметов, которые могут быть использованы для совершения преступления или причинения вреда здоровью, сотрудники ЧОПов не в состоянии. Необходимости оснащения охранников металлодетекторами обсуждалась 22 января на встрече сотрудников ОМВД, ФСБ, частных охранных предприятий и организаций, а также управления образования. «Нами также даны рекомендации, чтобы педагоги обращали особое внимание на учащихся 10-11-х классов, поведение которых из-за различных стрессовых ситуаций, в том числе и связанных с экзаменами, подвержено резким изменениям: эмоциональному подъему или, наоборот, подавленности. Директорам школ было рекомендовано расширить полномочия дежурных преподавателей», – рассказал начальник полиции отдела МВД России по городу Норильску Владислав Фальченко на пресс-конференции. В феврале полицейские проведут повторную проверку школ на предмет оснащения охранником металлодетекторами. Также стражи порядка направили информацию в управление образования о необходимости проведения родительских собраний в школах, на которых педагоги должны донести до пап и мам информацию о том, что они должны обращать внимание на малейшее изменение в поведении детей. Также в школах рекомендовано разместить на стендах информацию для родителей о проверке личных вещей своих детей на предмет обнаружения колющих и режущих предметов, предметов, опасных для жизни и здоровья, содержащих химические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и газы. В Норильске плановая работа по обеспечению безопасности школ проводится с 2014 года. В конце 2015-го в каждом образовательном учреждении появился сотрудник частного охранного предприятия. Все 37 школ оборудованы системой видеонаблюдения (внутренней и наружной), определен срок хранения видеозаписи, определены требования по пропускному режиму – ограничен допуск посторонних лиц.

Просмотров:120 Поводом для усиления мер безопасности в российских учебных заведениях стало ЧП, которое произошло 15 января этого года в Перми. Двое подростков, вооружившись ножами, устроили в одной из школ потасовку. В результате пострадали они сами, а также еще 15 человек, 12 из которых госпитализированы. После этого происшествия вице-премьер России Ольга Голодец заявила о необходимости усиления мер безопасности в школах.Норильские полицейские обошли все школы и детские сады города и обнаружили, что никто из сотрудников охранных агентств не имеет при себе средств металлообнаружения. То есть оценить степень безопасности или опасности человека он может только при визуальном осмотре. Определить наличие металлических предметов, которые могут быть использованы для совершения преступления или причинения вреда здоровью, сотрудники ЧОПов не в состоянии.Необходимости оснащения охранников металлодетекторами обсуждалась 22 января на встрече сотрудников ОМВД, ФСБ, частных охранных предприятий и организаций, а также управления образования.«Нами также даны рекомендации, чтобы педагоги обращали особое внимание на учащихся 10-11-х классов, поведение которых из-за различных стрессовых ситуаций, в том числе и связанных с экзаменами, подвержено резким изменениям: эмоциональному подъему или, наоборот, подавленности. Директорам школ было рекомендовано расширить полномочия дежурных преподавателей», – рассказал начальник полиции отдела МВД России по городу Норильску Владислав Фальченко на пресс-конференции.В феврале полицейские проведут повторную проверку школ на предмет оснащения охранником металлодетекторами. Также стражи порядка направили информацию в управление образования о необходимости проведения родительских собраний в школах, на которых педагоги должны донести до пап и мам информацию о том, что они должны обращать внимание на малейшее изменение в поведении детей. Также в школах рекомендовано разместить на стендах информацию для родителей о проверке личных вещей своих детей на предмет обнаружения колющих и режущих предметов, предметов, опасных для жизни и здоровья, содержащих химические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и газы.В Норильске плановая работа по обеспечению безопасности школ проводится с 2014 года. В конце 2015-го в каждом образовательном учреждении появился сотрудник частного охранного предприятия. Все 37 школ оборудованы системой видеонаблюдения (внутренней и наружной), определен срок хранения видеозаписи, определены требования по пропускному режиму – ограничен допуск посторонних лиц.