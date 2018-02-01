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1 февраля 2018, 13:35



Сегодня в Норильске в ДТП пострадали два человека. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют госавтоинспекторы.

Сегодня около 8 часов утра на объездной Юго-Западной автодороге произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» и автобуса МАЗ. По предварительной версии, 45-летний водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом. В результате дорожного происшествия пострадали водитель и 45-летний пассажир автомобиля «Тойота», с места аварии они были доставлены в городскую больницу. Как было установлено сотрудниками ГИБДД, в момент аварии оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более тяжелых последствий, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Как сообщили на норильской станции скорой помощи, водитель «Тойоты» 1973 года рождения доставлен в больницу с травмой грудной клетки. Пассажирка легкового автомобиля от госпитализации отказалась.

Просмотров:86 Дорожные полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека.Сегодня около 8 часов утра на объездной Юго-Западной автодороге произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» и автобуса МАЗ. По предварительной версии, 45-летний водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом. В результате дорожного происшествия пострадали водитель и 45-летний пассажир автомобиля «Тойота», с места аварии они были доставлены в городскую больницу.Как было установлено сотрудниками ГИБДД, в момент аварии оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более тяжелых последствий, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.Как сообщили на норильской станции скорой помощи, водитель «Тойоты» 1973 года рождения доставлен в больницу с травмой грудной клетки. Пассажирка легкового автомобиля от госпитализации отказалась.