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1 февраля 2018, 14:18



Норильчан приглашают на праздник встречи солнца «Хэйро». Он пройдет в субботу, 3 февраля, в Молодежном центре Кайеркана.

С 15 до 16 часов юные участники праздника смогут принять участие в традиционных играх народов Севера. На протяжении всего мероприятия, с 15 до 18 часов, будет работать тематическая фотозона, где все желающие попадут в объектив профессионального фотографа Татьяны Болотновой. После мероприятия «фотомодели» получать свои обработанные снимки. Мастер-классы по изготовлению открыток и сувениров, а также по прическам проведут педагоги Дома детского творчества. Свою интерактивную площадку развернут и представители кайерканских филиалов Централизованной библиотечной системы. Кроме этого, норильские рукодельницы представят на выставке-продаже сладости, игрушки, женские украшения и другие изделия ручной работы. «Мероприятие в таком формате мы проводим в четвертый раз, - отметила Лилия Кутина, - тем самым привлекая огромное количество молодых людей-зрителей и талантливых мастеров-участников». Напомним, кайерканский Молодежный центр находится по адресу: Школьная, 10. Телефон для справок 8-913-491-0865.

Просмотров:158 Проводам полярной ночи и встречи солнца будут посвящены игровая детская программа, антураж для фотосъемок, книжные выставки и мастер-классы, рассказала специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр» Лилия Кутина.С 15 до 16 часов юные участники праздника смогут принять участие в традиционных играх народов Севера. На протяжении всего мероприятия, с 15 до 18 часов, будет работать тематическая фотозона, где все желающие попадут в объектив профессионального фотографа Татьяны Болотновой. После мероприятия «фотомодели» получать свои обработанные снимки.Мастер-классы по изготовлению открыток и сувениров, а также по прическам проведут педагоги Дома детского творчества. Свою интерактивную площадку развернут и представители кайерканских филиалов Централизованной библиотечной системы. Кроме этого, норильские рукодельницы представят на выставке-продаже сладости, игрушки, женские украшения и другие изделия ручной работы.«Мероприятие в таком формате мы проводим в четвертый раз, - отметила Лилия Кутина, - тем самым привлекая огромное количество молодых людей-зрителей и талантливых мастеров-участников».Напомним, кайерканский Молодежный центр находится по адресу: Школьная, 10. Телефон для справок 8-913-491-0865.