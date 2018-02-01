Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 февраля 2018, 14:29



Угроза миновала? Норильские коммунальщики сбросили снежную глыбу с жилого дома на Павлова, 12.

Как пояснили в управляющей компании, обслуживающей данный дом, бремя содержания принадлежащего ему имущества, коими являются балконы, несут собственники, т. е. жильцы, если квартиры приватизированы. Тем не менее сегодня снега, свисающего с крыши на балконы данного дома, уже нет. Коммунальщики его убрали, а на подъездах дома расклеили объявления с предупреждением об ответственности. Согласно закону, чтобы избежать ответственности за жизнь и здоровье горожан, пострадавших от обрушения снежной глыбы, собственникам самим необходимо заботиться об очистке снега.

Просмотров:226 Накануне «Норильские новости» сообщали об опасности в буквальном смысле, нависшей над головами прохожих с балконов девятого этажа жилого дома на Павлова, 12.Как пояснили в управляющей компании, обслуживающей данный дом, бремя содержания принадлежащего ему имущества, коими являются балконы, несут собственники, т. е. жильцы, если квартиры приватизированы.Тем не менее сегодня снега, свисающего с крыши на балконы данного дома, уже нет. Коммунальщики его убрали, а на подъездах дома расклеили объявления с предупреждением об ответственности. Согласно закону, чтобы избежать ответственности за жизнь и здоровье горожан, пострадавших от обрушения снежной глыбы, собственникам самим необходимо заботиться об очистке снега.