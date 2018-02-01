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1 февраля 2018, 15:10



Первоклашек станет больше. Сегодня в Норильске начинается прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год.

Всего в Норильске 37 школ, из них: 16 общеобразовательных школ в Центральном районе, девять - в Талнахе, четыре - в Кайеркане; четыре гимназии в Центральном районе, по одной в Талнахе и Кайеркане; один лицей; одна школа-интернат № 2 основного общего образования. Плюс в Норильске работает специальная коррекционная школа-интернат восьмого вида. За каждым образовательным учреждением распоряжением главы города Норильска закреплена своя территория. Если родители хотят, чтобы ребенок учился в другой школе, они все равно должны подать заявление в учреждение, закрепленное за их адресом. А вот с 1 июля текущего года и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 1 сентября, можно подать заявление в интересующую школу, гимназию или лицей. Для того чтобы ребенка зачислили в первый класс, на 1 сентября ему должно исполниться шесть лет и шесть месяцев. Дети от шести до 6,5 лет также могут пойти в школу, но в специализированный класс шестилеток. Обучение в нем идет по программе обычного первого класса, но условия для детей созданы другие - оборудована игровая комната и спальня, урок строится с учетом возраста. Всего в Норильске три таких класса - по каждому на район.

Просмотров:188 В этом году школы Красноярского края планируют принять более 38 тысяч первоклассников, из них в Норильске - 2750. В прошлом году в регионе впервые за парты сели 37 475 человек. В нашем городе в первом классе сегодня обучается 2609 школьников.Всего в Норильске 37 школ, из них: 16 общеобразовательных школ в Центральном районе, девять - в Талнахе, четыре - в Кайеркане; четыре гимназии в Центральном районе, по одной в Талнахе и Кайеркане; один лицей; одна школа-интернат № 2 основного общего образования. Плюс в Норильске работает специальная коррекционная школа-интернат восьмого вида.За каждым образовательным учреждением распоряжением главы города Норильска закреплена своя территория.Если родители хотят, чтобы ребенок учился в другой школе, они все равно должны подать заявление в учреждение, закрепленное за их адресом. А вот с 1 июля текущего года и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 1 сентября, можно подать заявление в интересующую школу, гимназию или лицей.Для того чтобы ребенка зачислили в первый класс, на 1 сентября ему должно исполниться шесть лет и шесть месяцев. Дети от шести до 6,5 лет также могут пойти в школу, но в специализированный класс шестилеток. Обучение в нем идет по программе обычного первого класса, но условия для детей созданы другие - оборудована игровая комната и спальня, урок строится с учетом возраста. Всего в Норильске три таких класса - по каждому на район.